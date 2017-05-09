Ханс Гейер: "Родченков и Соболевский – это ученые фантастического уровня"

Заместитель генерального директора аккредитованной ВАДА лаборатории в Кельне Ханс Гейер заявил, что российские ученые в области спортивной фармакологии являются лучшими в мире.

В ноябре 2015 года ВАДА обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства. В мае 2016 года издание New York Times опубликовало материал с высказываниями экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что в России якобы существует государственная система допинга, которая помогла сборной доминировать на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

– Будущее антидопинговой лаборатории в России зависит от того, кто будет управлять ей, какая туда придет команда, – приводит "Р-Спорт" слова Гейера. – Понятно, что это будут не Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, уехавшие в США. Судя по информации, которая была озвучена, они были вовлечены в манипуляции с допингом, но нам это неизвестно, я не хочу никого судить.

Я просто хочу сказать, что Родченков и Соболевский – это ученые фантастического уровня, настоящие профессионалы. Российские ученые в этой области, несомненно, лучшие в мире, и я уверен, что в России достаточно квалифицированных молодых ученых, чтобы быстро реанимировать и поставить на ноги лабораторию.

Лаборатория в Кельне в 2016 году в третий раз подряд стала самой востребованной в мире из аккредитованных ВАДА. Последние три года нашими главными конкурентами в этом плане были лаборатории в Москве и Пекине, но, как вы знаете, первая вообще не работала в 2016 году, а у второй в течение года отзывалась лицензия. Поэтому сомнений быть не может, что наша лаборатория снова займет первое место по количеству тестированных допинг-проб. Думаю, общая сумма проанализированных в 2016 году проб составит порядка 26 тысяч единиц.