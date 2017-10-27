Ханнес Любитч: "Буду уделять много времени работе в РУСАДА"

Немецкий юрист Ханнес Любитч заявил, что будет уделять много времени работе в РУСАДА. Сегодня он назначен на должность офицера по этике агентства.

- РУСАДА не так давно приняло кодекс по этике, и моей главной задачей станет внедрение кодекса в работу организации, разработка недостающих документов, контроль за соблюдением этических стандартов, ведение расследований потенциальных нарушений кодекса, - цитирует ТАСС Любитча. - Я не буду постоянно присутствовать в РУСАДА. У меня есть другая работа, я являюсь партнером немецкой юридической компании Noеrr и являюсь руководителем одного из отделов. Но в ближайшие месяцы работе в РУСАДА я буду уделять очень много времени. Я понимаю, что российское антидопинговое агентство сейчас переживает очень важную фазу своего развития, и я собираюсь приложить все силы, чтобы помочь РУСАДА стать лучше.