13:51 | ДОПИНГ

Хакеры могут назвать имена 53 британских олимпийцев, употреблявших допинг

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53 британских спортсмена, принимавших участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, могут оказаться под угрозой обнародования медицинских данных после взлома информационных ресурсов ВАДА хакерской группой Fancy Bears.

Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сапстид сообщила BBC, что в число спортсменов, чьи данные были раскрыты хакерской группой, попали трехкратный чемпион "Тур де Франс" Крис Фрум и пятикратный олимпийский чемпион по велогонкам Брэдли Уиггинс.

По информации BBC, препараты, применяемые британскими спортсменами, были предназначены для медицинского использования в терапевтических целях. Сапстид сообщила, что в настоящее время представители UKAD пытаются связаться со спортсменами.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гаттузо крут!!!!

По Фруму и Уигинсу давно было ясно. Еще гаденыш армстронг сказал пару лет назад, что то, как они едут наводит на мысли, что они нечисты. в этих вопросах ему можно верить, как главному эксперту по таблеткам!

14:03

shpasic

пытаются связаться со спортсменами, чтобы те скорее прекратили своё терапевтическое лечение что ли?

13:56

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