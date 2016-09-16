Хакеры могут назвать имена 53 британских олимпийцев, употреблявших допинг

53 британских спортсмена, принимавших участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, могут оказаться под угрозой обнародования медицинских данных после взлома информационных ресурсов ВАДА хакерской группой Fancy Bears.

Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сапстид сообщила BBC, что в число спортсменов, чьи данные были раскрыты хакерской группой, попали трехкратный чемпион "Тур де Франс" Крис Фрум и пятикратный олимпийский чемпион по велогонкам Брэдли Уиггинс.

По информации BBC, препараты, применяемые британскими спортсменами, были предназначены для медицинского использования в терапевтических целях. Сапстид сообщила, что в настоящее время представители UKAD пытаются связаться со спортсменами.