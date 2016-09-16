Хакеры могут назвать имена 53 британских олимпийцев, употреблявших допинг

53 британских спортсмена, принимавших участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, могут оказаться под угрозой обнародования медицинских данных после взлома информационных ресурсов ВАДА хакерской группой Fancy Bears.
Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Николь Сапстид сообщила BBC, что в число спортсменов, чьи данные были раскрыты хакерской группой, попали трехкратный чемпион "Тур де Франс" Крис Фрум и пятикратный олимпийский чемпион по велогонкам Брэдли Уиггинс.
По информации BBC, препараты, применяемые британскими спортсменами, были предназначены для медицинского использования в терапевтических целях. Сапстид сообщила, что в настоящее время представители UKAD пытаются связаться со спортсменами.
Гаттузо крут!!!!
По Фруму и Уигинсу давно было ясно. Еще гаденыш армстронг сказал пару лет назад, что то, как они едут наводит на мысли, что они нечисты. в этих вопросах ему можно верить, как главному эксперту по таблеткам!
14:03
shpasic
пытаются связаться со спортсменами, чтобы те скорее прекратили своё терапевтическое лечение что ли?
13:56