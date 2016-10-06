Хакеры из Fancy Bears утверждают: более 200 американцев имеют разрешение на допинг

Хакерская группа Fancy Bears на своем сайте опубликовала материалы, в которых говорится, что более 200 американских спортсменов имеют разрешение на прием запрещенных препаратов. В распоряжение взломщиков попали частные письма спортивных чиновников США, в том числе научного руководителя USADA доктора Мэттью Федорука.

Отмечается, что за 2015 год было выдано 583 терапевтических разрешения на применение запрещенных препаратов. По полученной хакерами информации, некоторые спортсмены применяют сразу несколько веществ.

Наибольшее количество разрешений на употребление запрещенных препаратов зафиксировано в следующих видах спорта: велоспорт - 102, легкая атлетика - 68, триатлон - 58, плавание - 42, лыжный спорт - 37.