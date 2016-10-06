Хакеры из Fancy Bears утверждают: более 200 американцев имеют разрешение на допинг

Хакерская группа Fancy Bears на своем сайте опубликовала материалы, в которых говорится, что более 200 американских спортсменов имеют разрешение на прием запрещенных препаратов. В распоряжение взломщиков попали частные письма спортивных чиновников США, в том числе научного руководителя USADA доктора Мэттью Федорука.
Отмечается, что за 2015 год было выдано 583 терапевтических разрешения на применение запрещенных препаратов. По полученной хакерами информации, некоторые спортсмены применяют сразу несколько веществ.
Наибольшее количество разрешений на употребление запрещенных препаратов зафиксировано в следующих видах спорта: велоспорт - 102, легкая атлетика - 68, триатлон - 58, плавание - 42, лыжный спорт - 37.
Айртон
spetrov Ты бестолковый.) Для общего применения препарат является запрещённым, но если у тебя есть разрешение на использование данного препарата, то запрещённым для тебя он не является!)) Для аналога лекарствы по рецептам: у кого есть рецепт, тому эти лекарства можно продавать, у кого нет - продавать запрещено!))
22:41
П_о_в_а_р
А вообще Мишки молодцы, канеш.)) Просто невероятно радостно как сильно уменьшилось кол-во форумчан спецов в допинговой теме. Остались самые-самые... спецы.))
22:40
П_о_в_а_р
ОНИ БОЛЕЮТ!!!!!!!!!!!!!!! особенно Сереночка... при смерти была давеча. А в рашке государственная программа поддержки допинга.
22:39
spetrov
Айртон, по определению он как раз считается запрещенным. Именно поэтому для его применения по нынешним правилам нужно разрешение. Кто-нибудь объяснил это тебе, дебилу? :)
22:38
FINIX
Нация инвалидов
22:36
Айртон
Кто-нибудь бы объяснил этим дебилам, что если есть разрешение на использование препарата, то он по определению не может считаться запрещённым или допингом.))
22:33
oopse
Федорук...Больше на украинца похоже.Западного...
22:30
oopse
Берите любого,не промахнетесь
22:28
spetrov
Федорук - странная фамилия для американца. Не иначе русский агент.
22:26
А380726
"...огласите весь список, пожалуйста!!!"
22:22