17:05 | ДОПИНГ

Хакеры Fancy Bear опубликовали документы об использовании допинга в Швеции


Хакерская группа Fancy Bear на своем сайте опубликовала документы, которые могут свидетельствовать об антидопинговых нарушениях у большой группы шведских спортсменов. Хакеры отмечают, что множество шведов имеют терапевтические разрешения на употребление запрещенных препаратов. Особенно много атлетов имеют хронические заболевания дыхательных путей - их Fancу Bear называет "воины-астматики". 

"Кроме того, у нарушителей антидопинговых правил в Швеции есть свой любимый препарат тербуталин, который похож на сальбутамол по структуре и действию", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что при сравнении кодов нарушителей антидопинговых правил и базой образцов, можно найти ряд спортсмено, избежавших наказания за допинг. В частности, лыжники Бьорн Сандстрем и Мария Нильссон были пойманы на тербуталине, но информации об их наказании нет.

Ранее Fancy Bear взломали базу данных ВАДА и опубликовали список атлетов, использующих запрещенные препараты по терапевтическим разрешениям.

Дополнительная информация

https://www.fancybear.net/pages/saga-about-doping.html

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Материалы других СМИ
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