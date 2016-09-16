19:15 | ДОПИНГ

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список принимавших допинг спортсменов

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Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список спортсменов, которым ВАДА разрешило использовать запрещенные препараты.

В него вошли 11 спортсменов:

- Никола Адамс (Великобритания), бокс, чемпионка Рио-2016 и Лондона-2012 в весовой категории до 51 кг;

- Лора Трот (Великобритания), велоспорт, четырехкратная чемпионка Рио-2016 и Лондон-2012 в омниуме и командном преследовании;

- Шивон-Мари О’Коннор (Великобритания), плавание, серебряный призер Рио-2016 в заплыве на 200 м комплексным плаванием, чемпионка мира;

- Оливия Карнеги-Браун (Великобритания), академическая гребля, серебряный призер Рио-2016 в соревнованиях восьмерок;

- Джанетт Оттесен (Дания), плавание, бронзовый призер Рио-2016 в комбинированной эстафете 4х100 м, двукратная чемпионка мира;

- Ким Бреннан (Австралия), академическая гребля, чемпионка Рио-2016 в соревнованиях одиночек, двукратная чемпионка мира;

- Александр Белоногов (Австралия), академическая гребля, серебряный призер Рио-2016 в соревнованиях четверок парных;

- Джек Бобридж (Австралия), велоспорт, чемпион мира по велошоссе, трехкратный чемпион мира по велотреку;

- Мирея Бельмонте Гарсия (Испания), плавание, чемпионка Рио-2016 в заплыве на 200 м баттерфляем, бронзовый призер на 400 м комплексным плаванием;

Юлиан Юстус (Германия), стрельба, 18-е место в Рио-2016 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м;

Лаура Зигемунд (Германия), теннис, победительница 1 турнира WTA в одиночном разряде.

Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам. Среди них было много медалистов Олимпиады в Рио: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн, российский боксер Миша Алоян и другие.

 
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КОММЕНТАРИИ (14)
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tryam

Дания страна пловцов, еще одна в день старта от астмы тем же препаратом пичкалась.

20:07

sergs1

KhSL http://www.sports.ru/tennis/1043917364.html

20:07

spetrov

Avariyec, а эту информацию никто в суд тащить и не собирается, насколько я понимаю. Просто очередное свидетельство двуличия самой ситуации. К тому же документы подтверждаются самой WADA.

20:06

Россия круче всех!

Путин, что ты делаешь, останови хакеров! Уже Бах просит! Что будет если до ушастого ластонога доберутся?!

20:03

KhSL

sergs1 Ну и толку-то? Ясно, что все эти допуски оформлены так, что не придерешься-с историями болезни, назначениями и т.д. Так что это просто для информации. А как будто и так не догадывались... ======= Ну, не совсем. Сопоставления могут быть добольно показательными. Например, доктор Хабриев дает интервью: Вопрос. – А если спортсмен заболел во время соревнований, например, простудился, и у него поднялась температура в день выступления... Ответ: – В этом случае TUE он оформить не успеет, но он обязательно при проведении допинг-контроля должен указать препарат, который ему назначил врач. После этого уже разбираются, были ли у него основания для приема препарата. === Комментарий (мой). Ой, ли, не успеет! Серене Уильямс было оформлено TUE на период с 05 по 10 июня 2015 года. Смотрим, что было тогда. Оказывается, 06 июня 2015 года она играла финал Ролан Гаррос с Шафаржовой (и выиграла, кстати). Делайте выводы сами. Если есть свои люди в ВАДА, то TUE можно оформить моментально... Грязные, двуличные твари...

20:03

sergs1

гутман Жду Пити в этом списке! За 15 лет на 100 брассом сброшено 3 секунды, причём без комбинезонов. За счёт чего? Новая волшебная техника???++++++++ думаешь, тренировочные методики стоят на месте?

20:01

гутман

Жду Пити в этом списке! За 15 лет на 100 брассом сброшено 3 секунды, причём без комбинезонов. За счёт чего? Новая волшебная техника???

19:47

Гы

Thomas_Boy Так-то не верю. Веселый ДОКАЗАЛ, что документы фуфлыжные.____________________________________________ Ога, правда, Весельчак забыл предупредить Серенушку, а она, лошара, возьми, да и признайся! Прокол-с.)

19:43

sergs1

Ну и толку-то? Ясно, что все эти допуски оформлены так, что не придерешься-с историями болезни, назначениями и т.д. Так что это просто для информации. А как будто и так не догадывались...

19:39

PitersS

Avariyec....Это не доказательства, а предлог разобраться-наводка.

19:37

ziggy1976

"...чем больше сдадим, тем лучше" (с)

19:35

Thomas_Boy

Так-то не верю. Веселый ДОКАЗАЛ, что документы фуфлыжные.

19:30

Avariyec

а х.ли толку!Это ж незаконно добытая информация!

19:28

Avariyec

to be continued...)

19:26

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ