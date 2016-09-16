Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список принимавших допинг спортсменов

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список спортсменов, которым ВАДА разрешило использовать запрещенные препараты.

В него вошли 11 спортсменов:

- Никола Адамс (Великобритания), бокс, чемпионка Рио-2016 и Лондона-2012 в весовой категории до 51 кг;

- Лора Трот (Великобритания), велоспорт, четырехкратная чемпионка Рио-2016 и Лондон-2012 в омниуме и командном преследовании;

- Шивон-Мари О’Коннор (Великобритания), плавание, серебряный призер Рио-2016 в заплыве на 200 м комплексным плаванием, чемпионка мира;

- Оливия Карнеги-Браун (Великобритания), академическая гребля, серебряный призер Рио-2016 в соревнованиях восьмерок;

- Джанетт Оттесен (Дания), плавание, бронзовый призер Рио-2016 в комбинированной эстафете 4х100 м, двукратная чемпионка мира;

- Ким Бреннан (Австралия), академическая гребля, чемпионка Рио-2016 в соревнованиях одиночек, двукратная чемпионка мира;

- Александр Белоногов (Австралия), академическая гребля, серебряный призер Рио-2016 в соревнованиях четверок парных;

- Джек Бобридж (Австралия), велоспорт, чемпион мира по велошоссе, трехкратный чемпион мира по велотреку;

- Мирея Бельмонте Гарсия (Испания), плавание, чемпионка Рио-2016 в заплыве на 200 м баттерфляем, бронзовый призер на 400 м комплексным плаванием;

Юлиан Юстус (Германия), стрельба, 18-е место в Рио-2016 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м;

Лаура Зигемунд (Германия), теннис, победительница 1 турнира WTA в одиночном разряде.

Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам. Среди них было много медалистов Олимпиады в Рио: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн, российский боксер Миша Алоян и другие.