Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список принимавших допинг спортсменов

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередной список спортсменов, которым ВАДА разрешило использовать запрещенные препараты.
В него вошли 11 спортсменов:
- Никола Адамс (Великобритания), бокс, чемпионка Рио-2016 и Лондона-2012 в весовой категории до 51 кг;
- Лора Трот (Великобритания), велоспорт, четырехкратная чемпионка Рио-2016 и Лондон-2012 в омниуме и командном преследовании;
- Шивон-Мари О’Коннор (Великобритания), плавание, серебряный призер Рио-2016 в заплыве на 200 м комплексным плаванием, чемпионка мира;
- Оливия Карнеги-Браун (Великобритания), академическая гребля, серебряный призер Рио-2016 в соревнованиях восьмерок;
- Джанетт Оттесен (Дания), плавание, бронзовый призер Рио-2016 в комбинированной эстафете 4х100 м, двукратная чемпионка мира;
- Ким Бреннан (Австралия), академическая гребля, чемпионка Рио-2016 в соревнованиях одиночек, двукратная чемпионка мира;
- Александр Белоногов (Австралия), академическая гребля, серебряный призер Рио-2016 в соревнованиях четверок парных;
- Джек Бобридж (Австралия), велоспорт, чемпион мира по велошоссе, трехкратный чемпион мира по велотреку;
- Мирея Бельмонте Гарсия (Испания), плавание, чемпионка Рио-2016 в заплыве на 200 м баттерфляем, бронзовый призер на 400 м комплексным плаванием;
Юлиан Юстус (Германия), стрельба, 18-е место в Рио-2016 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м;
Лаура Зигемунд (Германия), теннис, победительница 1 турнира WTA в одиночном разряде.
Напомним, хакерская группа Fancy Bears 13 и 15 сентября опубликовала результаты взлома баз данных ВАДА. Стало известно, что организация разрешала употреблять запрещенные препараты многим известным спортсменам. Среди них было много медалистов Олимпиады в Рио: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн, российский боксер Миша Алоян и другие.
tryam
Дания страна пловцов, еще одна в день старта от астмы тем же препаратом пичкалась.
20:07
sergs1
KhSL http://www.sports.ru/tennis/1043917364.html
20:07
spetrov
Avariyec, а эту информацию никто в суд тащить и не собирается, насколько я понимаю. Просто очередное свидетельство двуличия самой ситуации. К тому же документы подтверждаются самой WADA.
20:06
Россия круче всех!
Путин, что ты делаешь, останови хакеров! Уже Бах просит! Что будет если до ушастого ластонога доберутся?!
20:03
KhSL
sergs1 Ну и толку-то? Ясно, что все эти допуски оформлены так, что не придерешься-с историями болезни, назначениями и т.д. Так что это просто для информации. А как будто и так не догадывались... ======= Ну, не совсем. Сопоставления могут быть добольно показательными. Например, доктор Хабриев дает интервью: Вопрос. – А если спортсмен заболел во время соревнований, например, простудился, и у него поднялась температура в день выступления... Ответ: – В этом случае TUE он оформить не успеет, но он обязательно при проведении допинг-контроля должен указать препарат, который ему назначил врач. После этого уже разбираются, были ли у него основания для приема препарата. === Комментарий (мой). Ой, ли, не успеет! Серене Уильямс было оформлено TUE на период с 05 по 10 июня 2015 года. Смотрим, что было тогда. Оказывается, 06 июня 2015 года она играла финал Ролан Гаррос с Шафаржовой (и выиграла, кстати). Делайте выводы сами. Если есть свои люди в ВАДА, то TUE можно оформить моментально... Грязные, двуличные твари...
20:03
sergs1
гутман Жду Пити в этом списке! За 15 лет на 100 брассом сброшено 3 секунды, причём без комбинезонов. За счёт чего? Новая волшебная техника???++++++++ думаешь, тренировочные методики стоят на месте?
20:01
гутман
Жду Пити в этом списке! За 15 лет на 100 брассом сброшено 3 секунды, причём без комбинезонов. За счёт чего? Новая волшебная техника???
19:47
Гы
Thomas_Boy Так-то не верю. Веселый ДОКАЗАЛ, что документы фуфлыжные.____________________________________________ Ога, правда, Весельчак забыл предупредить Серенушку, а она, лошара, возьми, да и признайся! Прокол-с.)
19:43
sergs1
Ну и толку-то? Ясно, что все эти допуски оформлены так, что не придерешься-с историями болезни, назначениями и т.д. Так что это просто для информации. А как будто и так не догадывались...
19:39
PitersS
Avariyec....Это не доказательства, а предлог разобраться-наводка.
19:37
ziggy1976
"...чем больше сдадим, тем лучше" (с)
19:35
Thomas_Boy
Так-то не верю. Веселый ДОКАЗАЛ, что документы фуфлыжные.
19:30
Avariyec
а х.ли толку!Это ж незаконно добытая информация!
19:28
Avariyec
to be continued...)
19:26