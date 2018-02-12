Григорий Родченков: "Я точно не вносил вклад в борьбу против допинга"

В эфире американского канала CBS вышла передача "60 минут", участие в которой принял человек, которого представляют Григорием Родченковым. Он в разговоре с ведущими извинился за то, что якобы создал проблему допинг-системы в России.

- Теперь это большая проблема, - заявил человек, которого представляют Родченковым. - И я прошу прощения, что создал эту проблему. Все из-за моего опыта и знаний.

- Вы извиняетесь?

- Да, потому что сейчас эта система эффективна и работоспособна. И я точно не вносил вклад в борьбу против допинга. Точно нет.

Напомним, Родченков является информатором ВАДА. На основании его показаний несколько комиссий ВАДА и МОК вели расследование по допинговому скандалу. В передаче утверждается, что Родченков сменил внешность, а перед эфиром ему наложили грим, чтобы ее не раскрывать.