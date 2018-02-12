Григорий Родченков: "Уничтожил все файлы в компьютере лаборатории по приказу ФСБ"

Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, рассказал, откуда у него сведения о предполагаемых допинговых махинациях в российском спорте. По его словам, часть данных была на его персональном ноутбуке.
– Что вы взяли с собой в США?
– Я захватил данные московского и сочинского компьютеров. В офисном компьютере я уничтожил все файлы согласно приказу ФСБ.
– Но вы держали часть информации на ноутбуке и взяли его с собой?
– Да.
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wolfwolk
)))))))))))))) удалите эту новость, сил уже нет
11:28
Bibigon2000
sLot Приказ? Пришли неожиданно из ФСБ к нему и изъяли жёсткий диск, могли вовсе системный блок забрать. 09:26------------------ага,и оставили,придурки фээсбэшные,личный ноут и "сочинский" компьютер? не смешите мои тапочки...
11:10
sLot
Приказ? Пришли неожиданно из ФСБ к нему и изъяли жёсткий диск, могли вовсе системный блок забрать.
09:26
Xen1um
Ну прям универсальный солдат, исполняющий приказы.
09:18