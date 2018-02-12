Григорий Родченков: "Уничтожил все файлы в компьютере лаборатории по приказу ФСБ"

Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, рассказал, откуда у него сведения о предполагаемых допинговых махинациях в российском спорте. По его словам, часть данных была на его персональном ноутбуке.

– Что вы взяли с собой в США?

– Я захватил данные московского и сочинского компьютеров. В офисном компьютере я уничтожил все файлы согласно приказу ФСБ.

– Но вы держали часть информации на ноутбуке и взяли его с собой?

– Да.

Без лица. Новое явление Родченкова народу