Григорий Родченков: "Российские футболисты жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле"

На ВВС вышло интервью с человеком, которого представили бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. В кадре этот человек сидел в лыжной маске и солнечных очках. Он рассказал о том, какой владеет информацией о допинге в российском футболе.

- Мы сидели в офисе Мутко, и он мне сказал: "Мы не должны наводить шум вокруг футбола", - заявил человек, которого представляют Родченковым.

- Звучит так, будто футболисты принимали допинг.

- Это не тот допинг, о котором вы думаете. Это не тонны стероидов. Но мы не контролировали гормоны роста, не брали анализ крови, так что вы могли использовать гормоны роста, которые не учитываются в биологическом паспорте. Футболистам был дан зеленый свет, они были защищены.

- На чемпионате мира будут играть футболисты, которые жульничали?

- Они жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле.

- То есть, вы не удивитесь?

- Для меня никакого сюрприза не будет. Футбол - странный вид деятельности...