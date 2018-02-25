Григорий Родченков: "Российские футболисты жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле"

На ВВС вышло интервью с человеком, которого представили бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. В кадре этот человек сидел в лыжной маске и солнечных очках. Он рассказал о том, какой владеет информацией о допинге в российском футболе.
- Мы сидели в офисе Мутко, и он мне сказал: "Мы не должны наводить шум вокруг футбола", - заявил человек, которого представляют Родченковым.
- Звучит так, будто футболисты принимали допинг.
- Это не тот допинг, о котором вы думаете. Это не тонны стероидов. Но мы не контролировали гормоны роста, не брали анализ крови, так что вы могли использовать гормоны роста, которые не учитываются в биологическом паспорте. Футболистам был дан зеленый свет, они были защищены.
- На чемпионате мира будут играть футболисты, которые жульничали?
- Они жили в среде жульничества, при слабом допинг-контроле.
- То есть, вы не удивитесь?
- Для меня никакого сюрприза не будет. Футбол - странный вид деятельности...
ValeraK
Это не Родченков. Народ, хорош оболваниваться.
14:32
Мирон1
Может Господин Родченков возомнил, что он своей пробиркой с мочой основа работы Высшей Лиги Английского футбола, Латиноамериканского футбола, Испанской, Итальянской... Я с удовольствием посмотрю, как его пробирки приносят футболу лавры. Но до тех пор, пока он там никто, и имя его неизвестно, его рассказы про допинг контроль футбола это просто комедия абсурда. С таким же успехом он мог бы обсуждать контроль над воздухоплаванием морских кораблей.
10:42
Мирон1
А с какой стати нужен жесткий допинг контроль в футболе. Допинг контроль на международных соревнованиях проводится по протоколу, на который соглашаются стороны обоюдно. Ни одна футбольная федерация в мире не допустит Г-на Родченкова и WADA близко к контролю. Там не он зарабатывает деньги. Там деньги зарабатывают владельцы лиги. Г-н Родченков забыл свое место.
10:37
Патриот Сибири
Да заберите уже у российского спорта государственные деньги. Снимите ответственность с наших чинуш за все спортивные достижения. Тогда им не нужно будет мухлевать, чтобы народ голосовал за них. И Западу тогда уже не будет смысла отгораживаться от атлетов из страны, в которой спортивные результаты приравниваются к достижениям действующей власти, давая ей карт-бланш на агрессивные действия против других стран.
10:32
Edmundo.Baldivieso
Друзья! Никто на футбол не позарится. Это большой бизнес. Передел сфер влияния не пройдет. "Родченков" полает немного и все... Хайпанул? Хватит...
10:24
ЗЮК~
Вата всё тупее и тупее.
10:06
баламошка
И зачем этот идиот маску надел? Он на олимпиаде хочет выступить?! Каким образом это сможет его обезопасить от российских ракет?) Или это защита от наших экстрасенсов из шоу по ТНТ, чтобы они не убили его взглядом через экран монитора?)
09:56
Гелендваген Бердыева
"Придут по твою душеньку", эта фраза Сталинских времен, и к США она не имеет ни какого отношения. Там не придут. Десятки тысяч нацистов уехали в США, за ними ни кто не приехал, люди умирают в 90-100 летнем возрасте, сытые и спокойные.
09:05
wolfwolk
этого дурачка уже утилизировали или по схронам ховается?
08:32
maxcds
Подбираются, сволочи, к ЧМ. Далеко не все закончено.
05:34
alex-ls
гормоны роста волос?
04:07
spetrov
Так вот почему в ЦСКА высокие защитники. Гормоны роста! Гриша - такой Гриша. :)
03:28
slava_l
Да нет уже давно никакого родченкова. Пендосы наняли какую-то говорящую голову (или жопу).
03:26
grishadasha
Пиндосовский прихвостень, не пошел бы ты далеко и надолго. Теперь живи всю оставшуюся жизнь в страхе и оглядывайся по сторонам. Жди когда придут по твою жалкую душеньку, не сомневайся обязательно придут.
03:14