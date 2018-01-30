Григорий Родченков: "Россия - это страна, где нет морали и нет стыда"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отметил, что сделал дело, которое важно для всего мира. Родченков также добавил, что России - это страна, где нет морали и нет стыда.

– Григорий, после всего того, что вам пришлось пережить, вы сожалеете, что вывели на чистую воду допинговую систему России? Вы бы поступили так еще раз, если бы у вас была такая возможность? Вы бы снова стали осведомителем?

– Я сделал дело, которое важно для всего мира. Я показал, как много проблем есть в спорте и в системе допинг-контроля. Кто-то должен был об этом рассказать. И я рад, что находился в центре системы допинг-контроля, и что потом все изменилось, и я вынес в свет всю и информацию о махинациях. И я ни о чем не желаю. Да, я поступил бы так снова.

– Вы рассказали всю свою историю и сказали, что изначально знали: однажды вы предадите ее огласке. Скажите, вам стыдно за то, что вы были частью допинговой системы в Сочи или в России?

– А почему я должен стыдиться? Нет, мне не стыдно. Я рассказал людям правду, потому что все эти вещи в спорте влияют и на политику, и даже на историю, которая вершилась после успеха на Олимпийских играх. Успех в Сочи сделал Путина агрессивным. Россия – это страна, где нет морали и нет стыда. И как назло, я же тоже русский – теперь вам все понятно?