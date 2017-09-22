Григорий Родченков - о расследовании ВАДА: "Мои желания не оправдались"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с обращением на страницах The New York Times, в котором обвинил ВАДА в бездействии. По его мнению, организация отгораживается от результатов расследования Ричарда Макларена по российским спортсменам.

– Покинув Россию, я решил рассказать всему миру о допинговой программе моей страны, – написал Родченков. – У меня были доказательства мошенничества, которое контролировалось государством. Я надеялся, что это поможет что-то изменить. Но мои желания не оправдались.

ВАДА ищет способы уйти от результатов исследования Ричарда Макларена. ВАДА ни разу не попыталась взять у меня интервью, хотя я был готов к сотрудничеству. Ни одна из медалей, обманным путем заработанная российскими спортсменами в Сочи, не была отозвана Международным олимпийским комитетом. Теперь непонятно, успеет ли МОК завершить свои исследования в отношении России до Олимпиады в Пхенчхане. Россия отказывается нести ответственность.