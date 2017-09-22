Григорий Родченков - о расследовании ВАДА: "Мои желания не оправдались"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с обращением на страницах The New York Times, в котором обвинил ВАДА в бездействии. По его мнению, организация отгораживается от результатов расследования Ричарда Макларена по российским спортсменам.
– Покинув Россию, я решил рассказать всему миру о допинговой программе моей страны, – написал Родченков. – У меня были доказательства мошенничества, которое контролировалось государством. Я надеялся, что это поможет что-то изменить. Но мои желания не оправдались.
ВАДА ищет способы уйти от результатов исследования Ричарда Макларена. ВАДА ни разу не попыталась взять у меня интервью, хотя я был готов к сотрудничеству. Ни одна из медалей, обманным путем заработанная российскими спортсменами в Сочи, не была отозвана Международным олимпийским комитетом. Теперь непонятно, успеет ли МОК завершить свои исследования в отношении России до Олимпиады в Пхенчхане. Россия отказывается нести ответственность.
Wild Weasel
Очень удивительно, что он до сих пор не захлебнулся чаем с каким-нибудь полонием или мельдонием... (((
15:34
Весёлый©
"Признаваться в содеянном нелегко, особенно в картине суровых обстоятельств, предшествовавших данной истории. Мой товарищ и друг, Никита Камаев, бывший на протяжении многих лет директором РУСАДА, абсолютно здоровый мужчина в самом расцвете сил, покинул нас после так называемого "сердечного приступа", любимого метода властей России от избавления от неугодных, после того, как в Кремле узнали о его намерениях написать книгу о допинг-программе в России."
15:31
hyperion
В общем, ничего нового - та же старая песня.
15:25
Весёлый©
"Давайте также признаемся, что атлеты, употребляющие допинг в России во многом жертвы обстоятельств. В самой системе не остается выбора, кроме как мошенничать, а некоторые занимаются этим с удовольствием. ... Когда старшие чины в России указывают тебе на выполнение чего либо, тебе не приходится задавать вопросов, а лишь выполнять. У меня попросту не было выбора."
15:24
Весёлый©
"За два дня до моего побега мой друг из правительственных структур предупредил меня, что от меня планируют избавиться "при помощи суицида". Моим решением было обезопасить мою семью от моего же присутствия, и если мне суждено было погибнуть, то хотя бы рассказав перед этим миру всю правду."
15:19
Весёлый©
"Виталий Мутко, мой бывший руководитель, вице-премьер и бывший министр спорта, постоянно отрицает собственную осведомленность о моей деятельности в роли директора московского анти-допингового центра, в котором я патронировал всю допинг-программу при поддержке нескольких агентов ФСБ (бывшего КГБ) и множества официальных лиц. Если кто-то по наивности полагает, что я мог провернуть все это без поддержки и знания министра спорта лично, тот ничего не знает о России. Позвольте сказать со всей определенностью: господин Мутко знал обо всем и был краеугольным камнем российского успеха при помощи данной допинг-программы." (перевод мой)
15:14
whistler2012
И ВАДА и Гриша друг друга стоят.
15:07
Roov
Почувствовал себя бессмертным?)
15:06
Весёлый©
СЭкс переводит лишь самые безобидные фразы, там АДЪ и Израиль.
15:05
psv57
а в ВАДА говрят что Гришу найти не могут, кто врёт то? или у них врать как дышать?
15:03
And60
И ведь тварь считает себя правым!!!!
15:02
Flamenco
Гриша скоро уйдет от нас !
15:02
Thomas_Boy_
Как же так, Гриша?
15:01
And60
Сколько эти бегущие крысы могут пищать? Придавить и все.
15:01
т. Сухов
Ну и мразь....
14:59