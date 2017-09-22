Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:49 | ДОПИНГ

Григорий Родченков - о расследовании ВАДА: "Мои желания не оправдались"

15

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с обращением на страницах The New York Times, в котором обвинил ВАДА в бездействии. По его мнению, организация отгораживается от результатов расследования Ричарда Макларена по российским спортсменам.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Как ложь становится правдой. Что рассказал Родченков в фильме "Икар"

– Покинув Россию, я решил рассказать всему миру о допинговой программе моей страны, – написал Родченков. – У меня были доказательства мошенничества, которое контролировалось государством. Я надеялся, что это поможет что-то изменить. Но мои желания не оправдались.

ВАДА ищет способы уйти от результатов исследования Ричарда Макларена. ВАДА ни разу не попыталась взять у меня интервью, хотя я был готов к сотрудничеству. Ни одна из медалей, обманным путем заработанная российскими спортсменами в Сочи, не была отозвана Международным олимпийским комитетом. Теперь непонятно, успеет ли МОК завершить свои исследования в отношении России до Олимпиады в Пхенчхане. Россия отказывается нести ответственность.

15
Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (15)
Войти, чтобы оставить комментарий

Wild Weasel

Очень удивительно, что он до сих пор не захлебнулся чаем с каким-нибудь полонием или мельдонием... (((

15:34

Весёлый©

"Признаваться в содеянном нелегко, особенно в картине суровых обстоятельств, предшествовавших данной истории. Мой товарищ и друг, Никита Камаев, бывший на протяжении многих лет директором РУСАДА, абсолютно здоровый мужчина в самом расцвете сил, покинул нас после так называемого "сердечного приступа", любимого метода властей России от избавления от неугодных, после того, как в Кремле узнали о его намерениях написать книгу о допинг-программе в России."

15:31

hyperion

В общем, ничего нового - та же старая песня.

15:25

Весёлый©

"Давайте также признаемся, что атлеты, употребляющие допинг в России во многом жертвы обстоятельств. В самой системе не остается выбора, кроме как мошенничать, а некоторые занимаются этим с удовольствием. ... Когда старшие чины в России указывают тебе на выполнение чего либо, тебе не приходится задавать вопросов, а лишь выполнять. У меня попросту не было выбора."

15:24

Весёлый©

"За два дня до моего побега мой друг из правительственных структур предупредил меня, что от меня планируют избавиться "при помощи суицида". Моим решением было обезопасить мою семью от моего же присутствия, и если мне суждено было погибнуть, то хотя бы рассказав перед этим миру всю правду."

15:19

Весёлый©

"Виталий Мутко, мой бывший руководитель, вице-премьер и бывший министр спорта, постоянно отрицает собственную осведомленность о моей деятельности в роли директора московского анти-допингового центра, в котором я патронировал всю допинг-программу при поддержке нескольких агентов ФСБ (бывшего КГБ) и множества официальных лиц. Если кто-то по наивности полагает, что я мог провернуть все это без поддержки и знания министра спорта лично, тот ничего не знает о России. Позвольте сказать со всей определенностью: господин Мутко знал обо всем и был краеугольным камнем российского успеха при помощи данной допинг-программы." (перевод мой)

15:14

whistler2012

И ВАДА и Гриша друг друга стоят.

15:07

Roov

Почувствовал себя бессмертным?)

15:06

Весёлый©

СЭкс переводит лишь самые безобидные фразы, там АДЪ и Израиль.

15:05

psv57

а в ВАДА говрят что Гришу найти не могут, кто врёт то? или у них врать как дышать?

15:03

And60

И ведь тварь считает себя правым!!!!

15:02

Flamenco

Гриша скоро уйдет от нас !

15:02

Thomas_Boy_

Как же так, Гриша?

15:01

And60

Сколько эти бегущие крысы могут пищать? Придавить и все.

15:01

т. Сухов

Ну и мразь....

14:59