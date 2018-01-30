Григорий Родченков: "Никаких изменений нет. Россия, как и раньше, - допинговая страна"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отметил, что у России менталитет обмана, лжи и отрицания. Родченков также добавил, что Россия, как и раньше, - допинговая страна.

- Вы замечаете, что у России меняется менталитет по отношению к допингу?

Нет. Менталитет каким был, таким и остался. Это менталитет обмана, лжи и отрицания. Вы же знаете, есть "правда" для внешнего мира, особенно для Себастьяна Коэ или Крейга Риди или Томаса Баха - что якобы Россия сделала большой шаг вперед, что российские атлеты теперь самые наичистейшие в мире. Но все это, конечно же, просто слова и своего рода пропаганда. Потому что все спортивные функционеры, которые были вовлечены и знали о допинге, неприкасаемые и по-прежнему при должностях. Никто из атлетов не наказан. Вы же понимаете: зачем атлетам говорить про себя правду, ведь тогда они должны будут вернуть свои золотые медали. А если молчать, то избежишь наказания.

У тебя останется твоя машина, твоя квартира. Твоя жизнь прекрасна. И еще, русские сделают тебе копию твоей золотой медали, и ты повесишь ее дома на видном месте, вместо настоящей. Никаких изменений не было и нет. Россия, как и раньше, - допинговая страна. Абсолютно ничего не изменилось.