Григорий Родченков: "Никаких изменений нет. Россия, как и раньше, - допинговая страна"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков отметил, что у России менталитет обмана, лжи и отрицания. Родченков также добавил, что Россия, как и раньше, - допинговая страна.
- Вы замечаете, что у России меняется менталитет по отношению к допингу?
Нет. Менталитет каким был, таким и остался. Это менталитет обмана, лжи и отрицания. Вы же знаете, есть "правда" для внешнего мира, особенно для Себастьяна Коэ или Крейга Риди или Томаса Баха - что якобы Россия сделала большой шаг вперед, что российские атлеты теперь самые наичистейшие в мире. Но все это, конечно же, просто слова и своего рода пропаганда. Потому что все спортивные функционеры, которые были вовлечены и знали о допинге, неприкасаемые и по-прежнему при должностях. Никто из атлетов не наказан. Вы же понимаете: зачем атлетам говорить про себя правду, ведь тогда они должны будут вернуть свои золотые медали. А если молчать, то избежишь наказания.
У тебя останется твоя машина, твоя квартира. Твоя жизнь прекрасна. И еще, русские сделают тебе копию твоей золотой медали, и ты повесишь ее дома на видном месте, вместо настоящей. Никаких изменений не было и нет. Россия, как и раньше, - допинговая страна. Абсолютно ничего не изменилось.
Ded vsegda odet
Истиная правда. Таблетку метахи съел и сейчас на работе из смены в 14 человек 13 будут воровать топливо)) В общем один под допингом, 13 воров. Но будут говорить , что мы честные нас заставили)) Эх родченкова на нас нет.
17:43
redgy
Через месяца три опять даст вью, где опять скажет то же самое, и сми опять то же самое перепечатают.. когда уже надоест
17:38
вэняляйнэн
Раньше он мог говорить о том, где был. Теперь о том, что происходит,где его нет. Этак скоро может перестать быть полезным своим покровителям.
17:37
Весёлый©
Лёня ошибся в формулировке, и Гриша его поправил.
15:59
Весёлый©
Логично, Григорий.
15:58
shpasic
как так? тут же комментаторы капсом писали, что Родченков очистил российский спорт от допинга. а если допингеры остались, то почему они не заваливают тестирования?
15:52
Buryi
ну когда уже его замочат в сортире?
15:40
Al Rains
Да надоел он уже в новостях...отработанный материал...скоро хозяева его чпокнут, а потом скажут полоний итд
15:35
spetrov
Никто из атлетов не наказан! (с) :) В общем, ждем продолжения после Олимпиады.
15:14
shur
Да сколько можно его слушать?
15:10