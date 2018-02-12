Григорий Родченков: "Моя жизнь в опасности, поэтому я решился на маскировку"

В эфире американского канала CBS вышла передача "60 минут", участие в которой принял человек, которого представляют Григорием Родченковым. Он в разговоре с ведущими рассказал о работе в Московской антидопинговой лаборатории. Перед эфиром этому человеку нанесли грим.



- Маскировка сделана по соображениям безопасности, - заявил человек, которого представляют Родченковым. - Я знаю, что моя жизнь в опасности, поэтому решился на этот шаг.



- Сколько золотых медалей выиграли россияне в Сочи?

- 13.

- Сколько из них выиграли спортсмены под допингом?

- 5.

- В каких видах спорта?

- Биатлон, лыжи, бобслей и скелетон.

- В чем заключалась ваша работа в антидопинговой лаборатории - защищать обманщиков или ловить их?

- Работа была двойной. Конечно, как и любая аккредитованная лаборатория, мы должны были сообщать точный процент положительных проб. Но, с другой стороны, мы должны были защищать российскую сборную, потому что конечной целью была победа на Олимпийских играх и чемпионатах мира любой ценой.

- Любой ценой?

- Да. Включая Олимпийские игры в Сочи. Идея оставалась той же, которая была в советское время.

