Григорий Родченков: "Министерство спорта платило за все"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что вопрос допинга встал еще в советские времена. При этом он подчеркнул, что России приходилось реагировать на новые требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

- Допинговая система уходит корнями в советские времена, - цитирует Deutchlandfunk Родченкова. - Уже тогда допинговый заговор получил свое развитие. На протяжении последних десяти лет я был главой Московской антидопинговой лаборатории. Когда я работал, нам постоянно нужно было реагировать на угрозы в связи с разработкой новых способов определения допинга. Нам всегда приходилось реагировать, например, на новые требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который является международным стандартом для лабораторий.

Самое главное - это была не моя инициатива. Это была командная работа. За все заплатило министерство спорта. Они купили новейшие инструменты, новейшие модели и новые компьютеры для нас. Они давали деньги на научные и другие исследования. У нас была хорошая информация, мы всегда были на шаг впереди.