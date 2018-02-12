04:36 | ДОПИНГ

Григорий Родченков: "Минимум 20 стран используют допинг"

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Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что обман в спорте является производной людской натуры. Также он назвал число стран, спортсмены из которых используют допинг.

– Верите, что Олимпийские игры когда-либо будут чистыми?

– Верить в это можно. Но это человеческая природа. И это не имеет ничего общего со спортом.

– Сколько стран используют допинг?

– Как минимум 20. Это точно.

Без лица. Новое явление Родченкова народу

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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oseledec

Я даже знаю некоторые из этих стран-допингеров: Россия, РФ, Рашн Федерейшн, Руссланд, Северная Корея, Иран, Абхазия, Ю.Осетия, Сирия (не вся, только южная и юго-западная часть), Сербия. Кто еще?

11:34

wolfwolk

)))))))))))))))) Люмпениада под угрозой

11:31

aug081266

Ау,ВАДА,где ещё 19 отстраненных от лимпопиады стран?!..

10:10

sukhoy63

Может быть наивные борцы за "чистый спорт", и те, кто верит в него, наконец прозреют и перестанут тут писать всякую ахинею?

09:54

maxcds

Что ж это твОрится то, граждане?)) что ж такое получается? что чемпионы ФАРСиады и не чемпионы чтоль совсем? а обманщики? и медалей не заслуживают? а нам объясняют что только россияне - козлы отпущения - же виновны.

09:46

Гарлемский Кудесник

И напрашивается вопрос ведущей CBS - Среди этих 20ти, есть США?

08:25

Спринт

Родденков лукавит. Допингом добиваются спортивных результатов все, без малейшего исключения, спортсмены вошедшие хотя в первую тысячу в каком либо виде спорта, вне зависимости от принадлежности к определённой стране или Региону. Иначе этого спортсмены в числе этой самой тысячи просто не будет. Даже, если в какой-то стране есть единственный спортсмен из первой тысячи, то он в обязательном порядке использовал допинг. Поэтому число стран с допингом равняется количеству всех стран в Мире.

05:18

LEHAAAAAAAAA

И по "странному" стечению обстоятельств в этом списке Родченков назовёт только страны у которых проблемы с США...

05:13

ВеликийПашаБуре

сша норвегия украина канада германия франция великобритания китай япония юкорея чехия финляндия швеция швейцария латвия эстония литва грузия италия австрия

05:00

redgy

то есть все

04:51

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