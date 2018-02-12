Григорий Родченков: "Минимум 20 стран используют допинг"

Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что обман в спорте является производной людской натуры. Также он назвал число стран, спортсмены из которых используют допинг.

– Верите, что Олимпийские игры когда-либо будут чистыми?

– Верить в это можно. Но это человеческая природа. И это не имеет ничего общего со спортом.

– Сколько стран используют допинг?

– Как минимум 20. Это точно.

Без лица. Новое явление Родченкова народу