Григорий Родченков: "Хотел совершить самоубийство - проткнул ножом свое сердце"

В эфире американского канала CBS вышла передача "60 минут", участие в которой принял человек, которого представляют Григорием Родченковым. Он в разговоре с ведущими рассказал о том, как хотел покончить жизнь самоубийством.

- Когда вы находились под следствием, пытались совершить самоубийство?

- Да, потому что они меня шантажировали, угрожали, хотели, чтобы я оболгал свою сестру - иначе они отправят меня в тюрьму.

- Что вы сделали?

- Я проткнул ножом свое сердце.

Напомним, Родченков является информатором ВАДА. На основании его показаний несколько комиссий ВАДА и МОК вели расследование по допинговому скандалу. В передаче утверждается, что Родченков сменил внешность, а перед эфиром ему наложили грим, чтобы ее не раскрывать.