Григорий Родченков: "Государственная программа допинга появилась еще в 1980 году"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что вопрос допинга встал еще в советские времена. По его словам, программа начала существовать еще в 1980-е года.
- Все началось в 1980 году, - цитирует Deutchlandfunk Родченкова. - Тогда перед стартом Олимпиады в Москве была признана Антидопинговая лаборатория СССР. Это можно назвать началом. Вы не можете запускать допинговую программу при отсутствии собственной лаборатории. Это золотое правило. Когда я начал работать в Московской лаборатории, программа уже существовала.
С тех пор, конечно, удалось добиться большого прогресса. Вы знаете, нельзя сравнивать то, что было в 1985-м и 2015-м годах. Допинг существует не потому, что люди такие плохие. Допинг появляется, когда повреждения от тренировочных нагрузок становятся опаснее, чем побочные эффекты от его применения.
sawrtre
обычно с применением допинга результаты улучшаются,как у америкосов и канады в зимних олимпиадах - в 1988 в Калгари у сша-2 золота,у канады-0!!!!!!!!!!!!!!! а сейчас у этих допингеров около 20 золотых на двоих!!!!!!!!! прогресс очевиден!!!!!!!!! а у наших наоборот,результат стал немного хуже.но это никто не замечает.идёт атака на Россию.надеюсь на ответный удар.
15:31
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Отмазался.
15:03
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ___________ Мне предъявы выкатили по Исе и Сократу. Я их задолго до 1917-го потравил. Это в учебниках по истории есть ваще.
15:01
Thomas_Boy_
Алексей Д. ___________ Все потерли... Коротко: может, убрали тех, кто больше знал?
14:58
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Так-то, тебе в потраве предъявы дня три назад выкатили. А мельницу революцьённые матросы чуть ли не в 1917 сожгли. Чё-то не срастается.
14:53
Ded vsegda odet
Вот как простому гражданину в суде Российском слышать. У суда нет оснований не доверять сотруднику полиции. Вот такая ответка прилетела . Нет основания не доверять.
14:49
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ____________ Раньше травил, да. Пока мельница не сгорела. Теперь и травить нечем.
14:44
Алексей Д.
Thomas_Boy_====Ну, во-первых, я с ними не был знаком. И даже никому из родственников или знакомых нет возможности позвонить и узнать, что с ними случилось. В этом смысле вам с веселыми русфедами, ясен пень, виднее, ведь вы как известно, свечку держали и в курсе, че кого. Именно поэтому я задал тебе, посвящённому в эту тему вопрос, почему кровавый мордор убрал двух высокопоставленных чиновников организации, не убрав при этом главу этой организации? Я думал ты в курсе(((
14:42
Бу-га-га!
Вот такие, как Томас и травят всех, кого ни попадя. В промышленных масштабах.
14:41
spetrov
Thomas_Boy_, мне остается только повторить - "Рад за тебя. Мне бы так легко по жизни идти, как тебе это удается.". И все то же банальное - "закончим на этом". Разочаровал ты меня.
14:37
Thomas_Boy_
spetrov ____________ У меня нормальное отношение к флагу и гимну. Но я людей ставлю выше. Все остальное - демагогия. Вся беда в том, что ты готов защищать условного негодяя просто на том основании, что он - свой, хоть и негодяй.
14:32
Thomas_Boy_
Алексей Д. _________ Ты это...) Чего хочешь доказать-то? Или сказать, не знаю. Что все-таки Камаев и Синев о березку стукнулись?
14:29
Ded vsegda odet
Напишу то , что вижу со своего болота, со своего шестка. Живя всю жизнь в России ( русский) Вижу как везде , во всех сферах жизни, быта , идёт обман, вымогательство, не исполнение своих обязанностей и обязательств . Плюс не качественная работа.Не соблюдения законодательства и практически не наказуемо это не соблюдения. Верю , что и в спорте такое же как и простой жизни . Ведь спортсмены , чиновники те же Россияне. Почему они должны по другому вести? Не так как обычные люди? Так же не качественно выполняют работы, обманывали, как то пытались это скрыть. Но потихоньку это всё выходит наружу.
14:29
spetrov
...Стоит ли удивляться, что у нас и отношение к флагу и гимну разное.
14:28
spetrov
Thomas_Boy_, начнем с того, что мне хватает ума и такта не называть свою Родину едким словосочетанием "страна с духовными скрепами". Исходя из простого человеческого уважения. "Стыдно, брат. Стыдно и нехорошо." (с) И закончим на этом. Не зря у меня на твой счет возникали сомнения. Время все расставило по местам.
14:25
Алексей Д.
Thomas_Boy_==== Задачка повышенной сложности, как говорится со звездочкой) Найдите одно отличие: "Московская антидопинговая лаборатория" и "Российское антидопинговое агентство". На первый взгляд абсолютно идентичные названия, но если приглядеться отличие все-таки можно найти, пару буковок все же разные)).
14:25
Бу-га-га!
Ясен пень, без официально признанной Антидопинговой лаборатории, никакого допинга не замутить.
14:23
Ded vsegda odet
Да пусть с ним , что хотят то и делают. Видимо, что то сильно допекло дядьку, раз он на такое пошёл.
14:15
Thomas_Boy_
Алексей Д. __________ Нешто ты про моего друга и соратника Леонтича говоришь? Он - самый крупный что ли?
14:12
Гаттузо Крут!!!!!!#!
похоже Оскара за икар он получит посмертно! Предателей нигде не любят! Они ценны только пока с них можно что-то поиметь.
14:11
Ded vsegda odet
Туринабол ... ммм Классная вещь . Советую. Но если только если не метил вместо турика.
14:05
spetrov
Thomas_Boy_ (14:01) Рад за тебя. Мне бы так легко по жизни идти, как тебе это удается.
14:04
Ded vsegda odet
Как дали сбежать Родченкову??? Судя по бардаку на всех уровнях и во всех сферах жизни у нас, а почему и нет , могли просто проморгать.
14:04
Алексей Д.
Thomas_Boy_=====То есть ты даже не понимаешь, что я о двух совершенно разных людях написал?! То есть настолько не в теме? Соберись! Человек, который жив-здоров, никуда не сбегал...вроде...
14:04
spetrov
Thomas_Boy_, тебя не смущает, что при "побеге" главного замы все также остаются замами. В их смерти нет большого резона. И Родченков совершенно точно не может знать, убили Камаева или нет.
14:04
Thomas_Boy_
spetrov ________ Вот видишь, а у меня если и есть сомнения, то очень ничтожные.
14:01
Thomas_Boy_
Алексей Д. __________ Думаю, его бы тоже убрали со временем. Но не успели. Убег, понимаешь. Вовремя - это когда ты убежал до того, как вышел на лыжную прогулку и у тебя проблемы с сердцем случились. Вот это называется вовремя.
13:59
spetrov
Thomas_Boy_, ты опять про веру. По вопросам обычно обращаются в церковь. Ты веришь в одно, я - в другое, NapoliFC - в третье. Я допускаю всякое. Но при этом озвученный тобою вариант развития событий у меня вызывает сомнения.
13:59
spetrov
NapoliFC, так и в случае с теми двумя есть сомнения в нашем участии.
13:56
NapoliFC
У чувака истерика, походу он понял, что свою ценность почти утратил и ждет пока его уберут, вот и пытается заставить хозяев думать что он что-то еще знает.
13:54