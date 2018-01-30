Григорий Родченков: "Государственная программа допинга появилась еще в 1980 году"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, что вопрос допинга встал еще в советские времена. По его словам, программа начала существовать еще в 1980-е года.

- Все началось в 1980 году, - цитирует Deutchlandfunk Родченкова. - Тогда перед стартом Олимпиады в Москве была признана Антидопинговая лаборатория СССР. Это можно назвать началом. Вы не можете запускать допинговую программу при отсутствии собственной лаборатории. Это золотое правило. Когда я начал работать в Московской лаборатории, программа уже существовала.

С тех пор, конечно, удалось добиться большого прогресса. Вы знаете, нельзя сравнивать то, что было в 1985-м и 2015-м годах. Допинг существует не потому, что люди такие плохие. Допинг появляется, когда повреждения от тренировочных нагрузок становятся опаснее, чем побочные эффекты от его применения.