Грегорин отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2010

Словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, информирует официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). В допинг-пробе 37-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.
Сообщается, что дело Грегорин будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября 2017 года. После этого организация рассмотрит возможные санкции по отношению к спортсменке.
Напомним, что на Олимпиаде-2010 Грегорин не завоевала медалей. На Играх-2014 она стала третьей в гонке преследования.
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Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ну че похоже вадики наши пробы по сто раз проверили/перепроверили теперь взялись за иносранцев.
14:14
tagov
И крем не ее, а ее мамы. Мама мазалась кремом, мышка бежала, хвостиком махнула и задела тюбик. Между тем, мышка, преступно наплевав на видовые стереотипы, пообщалась с редким видом хомяка, который жил в клетке на летней даче Грегорин. Как тут не пропитаться насквозь запрещенным препаратом???
13:51
shpasic
это крем от загара!
13:22