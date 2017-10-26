13:07 | ДОПИНГ

Грегорин отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2010

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Словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, информирует официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). В допинг-пробе 37-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Сообщается, что дело Грегорин будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября 2017 года. После этого организация рассмотрит возможные санкции по отношению к спортсменке.

Напомним, что на Олимпиаде-2010 Грегорин не завоевала медалей. На Играх-2014 она стала третьей в гонке преследования.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ну че похоже вадики наши пробы по сто раз проверили/перепроверили теперь взялись за иносранцев.

14:14

tagov

И крем не ее, а ее мамы. Мама мазалась кремом, мышка бежала, хвостиком махнула и задела тюбик. Между тем, мышка, преступно наплевав на видовые стереотипы, пообщалась с редким видом хомяка, который жил в клетке на летней даче Грегорин. Как тут не пропитаться насквозь запрещенным препаратом???

13:51

shpasic

это крем от загара!

13:22