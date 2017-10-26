Грегорин отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с ОИ-2010

Словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, информирует официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU). В допинг-пробе 37-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество.

Сообщается, что дело Грегорин будет рассмотрено дисциплинарной комиссией IBU в конце ноября 2017 года. После этого организация рассмотрит возможные санкции по отношению к спортсменке.

Напомним, что на Олимпиаде-2010 Грегорин не завоевала медалей. На Играх-2014 она стала третьей в гонке преследования.