Грегорин - единственная спортсменка, провалившая допинг-тест после перепроверки проб с Олимпиады-2010

Словенская биатлонистка Тея Грегорин является единственной спортсменкой, которая провалила допинг-тест после перепроверки проб с Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, сообщает AP. Всего с турнира было перепроверено 1195 проб при помощи новых технологий.

Отмечается, что оба теста Грегорин показали положительный результат на запрещенное вещество.

Ранее пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила, что Грегорин временно отстранена от соревнований. Ее дело будет рассмотрено дисциплинарной комиссией организации в конце ноября 2017 года

На Олимпиаде-2010 Грегорин не завоевала медалей. На Играх-2014 она стала третьей в гонке преследования.