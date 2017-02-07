Госдума решила перенести слушания по допингу в спорте

В Госдуме решили перенести на весну проведение слушаний о допинге в спорте. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников. Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что рассчитывает на предстоящих 9 февраля парламентских слушаниях обсудить правоприменение принятых законов по борьбе с допингом.

- Обсуждалась тема парламентских слушаний о допинге в спорте, которые планировалось проводить в этот четверг, - цитирует "Р-Спорт" Мельникова. - Есть ряд серьезных обстоятельств, в связи с которыми было принято решение полным консенсусом, инициаторами проведения этих парламентских слушаний в том числе, что целесообразно перенести эти слушания. Срок будет уточнен, по всей видимости, на Совете в четверг, но так, ориентировочно, примерно на два месяца.