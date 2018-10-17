Госдума приняла проект закона о штрафах за нарушение антидопинговых правил

Госдума приняла в первом чтении проект закона о введении административной ответственности для спортсменов за нарушение антидопинговых правил. Наказание предполагает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Согласно тексту законопроекта, такая же сумма предусматривается для спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине или других специалистов, если они нарушили требования о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним. Речь идет о фальсификации или попытке фальсификации элемента допинг-контроля, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

- Нарушение спортсменом установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использование или попытке использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода,… если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, - говорится в тексте законопроекта.