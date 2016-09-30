12:28 | ДОПИНГ

Госдума до конца года может рассмотреть во втором чтении проект закона о допинге

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Госдума России до конца года планирует рассмотреть во втором чтении законопроект об ответственности за распространение допинга. Об этом сообщил глава ОКР Александр Жуков в ходе форума "Сочи-2016". Напомним, 15 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий уголовную ответственность за склонение спортсменов к допингу. Документ поддержали единогласно.

- Мы должны сделать все, чтобы борьба с допингом в России была эффективной, - цитирует ТАСС Жукова. - У нас начала работать комиссия Смирнова, которая составляет "дорожную карту", которая покажет, как может быть борьба с допингом реформирована. Кстати сказать, думаю, что на осенней сессии Госдумы мы во втором чтении рассмотрим законопроект об усилении ответственности, в том числе уголовной, за распространение допинга.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3666611

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