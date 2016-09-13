Гниденко намерена оспорить свою дисквалификацию в случае необходимости

Серебряный призер чемпионата мира в велоспорте на треке россиянка Екатерина Гниденко заявила, что в случае необходимости намерена оспорить свою дисквалификацию, когда решение будет вынесено Международным союзом велосипедистов (UCI).

В ходе перепроверки допинг-проб, взятых на Играх в Пекине запрещенные вещества были найдены в пробах трех других российских спортсменов. МОК аннулировал результаты бегуньи Инги Абитовой, занявшей на Играх-2008 6-е место на дистанции 10 000 метров, бегуна Дениса Алексеева, показавшего на той же Олимпиаде 23-й результат на дистанции 400 метров, и велогонщицы Екатерины Гниденко, показавшей 8-й результат в кейрине на Играх-2012 в Лондоне.

– От UCI пока нет никаких решений по санкциям, нужно их дождаться, конечно. Не знаю, сколько времени это может занять, – приводит "Р-Спорт" слова Гниденко. – Буду ли я тренироваться или нет, зависит от окончательного решения. Если дисквалификация будет небольшая по сроку, продолжу тренировки. Готова оспорить решение в CAS, по сути мне МОК (Международный олимпийский комитет) отказывает без обоснований в расследовании. Разбираться в том, что правда, а что нет, никто не хочет.