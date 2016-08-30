Главы 17 национальных антидопинговых комитетов призвали реформировать ВАДА

Главы 17 национальных антидопинговых комитетов встретились на саммите в Копенгагене. Там ими была выработана рекомендация реформировать ВАДА, чтобы восстановить доверие к международному спорту, сообщает ВВС. Среди требований была указана необходимость сделать ВАДА более независимым. Также указано, что ВАДА должно избегать конфликта интересов. Например, нынешний глава организации Крейг Риги является вице-президентом МОК.
TamerLINE
Это как если бы представители террористических группировок, входящих в ИГ (запрещена в России), предложили реформировать ИГ (и не только в России запрещена, но и в других странах). Предоставить большую свободу, независимость, ага...
23:51
Анти жив
Пожалуйста, огласите весь список присутствующих.
23:17