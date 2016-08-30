23:06 | ДОПИНГ

Главы 17 национальных антидопинговых комитетов призвали реформировать ВАДА

0
0
0
2

Главы 17 национальных антидопинговых комитетов встретились на саммите в Копенгагене. Там ими была выработана рекомендация реформировать ВАДА, чтобы восстановить доверие к международному спорту, сообщает ВВС. Среди требований была указана необходимость сделать ВАДА более независимым. Также указано, что ВАДА должно избегать конфликта интересов. Например, нынешний глава организации Крейг Риги является вице-президентом МОК.

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

TamerLINE

Это как если бы представители террористических группировок, входящих в ИГ (запрещена в России), предложили реформировать ИГ (и не только в России запрещена, но и в других странах). Предоставить большую свободу, независимость, ага...

23:51

Анти жив

Пожалуйста, огласите весь список присутствующих.

23:17

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ