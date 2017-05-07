Главу Европейской легкоатлетической ассоциации обвинили в подмене допинг-проб в 80-х годах

Действующий президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свейн Арне Хансен подменял допинг-пробы в 1980-х годах, когда работал в оргкомитете Бислеттских игр (ежегодных международных легкоатлетических соревнований, проходящих в Осло. – Прим. "СЭ"). Первым об этом в интервью газете Aftonbladet заявил трехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 1987 года в прыжках в высоту швед Патрик Шеберг.

По его словам, Хансен просил "чистых" атлетов сдать пробу мочи за коллег, принимавших запрещенные препараты. По его словам, он получал за сдачу пробы мочи от 500 до 1000 долларов.

В ответ 71-летний норвежский функционер пригрозил Шебергу судом, если тот не откажется от своих слов. В то же время бывшая пресс-атташе Бислеттских игр Анне–Лизе Хаммер, которая работала с Хансеном, подтвердила слова Шеберга.

Хансен на протяжении 12 лет руководил Норвежской федерацией легкой атлетики, а в 2015 году возглавил Европейскую легкоатлетическую ассоциацию. Он является ярым сторонником введения пожизненной дисквалификации за допинг. В начале мая совет EAA принял рекомендации специальной проектной группы по отмене рекордов, установленных уличенными в нарушении антидопинговых правил спортсменами.