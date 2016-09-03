Глава ВТБ: "Если не война, то нужно разговаривать с ВАДА"

Глава банка ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что России необходимо вывести на новый уровень диалог со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). В феврале Костин заявил, что ВТБ рассматривает возможность подачи иска к ВАДА из-за обвинений в причастности банка к допинговому скандалу. Позже банк приостановил процедуру подачи иска, чтобы не обострять ситуацию с вопросом допуска российских атлетов к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Путь один – нужно на новом уровне налаживать диалог с ВАДА. Я такой человек, который считает, что если не война, то нужно разговаривать. Другого пути у нас нет. Надо возвращаться в систему, – цитирует ТАСС Костина.