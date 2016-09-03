10:14 | ДОПИНГ

Глава ВТБ: "Если не война, то нужно разговаривать с ВАДА"

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Глава банка ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что России необходимо вывести на новый уровень диалог со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). В феврале Костин заявил, что ВТБ рассматривает возможность подачи иска к ВАДА из-за обвинений в причастности банка к допинговому скандалу. Позже банк приостановил процедуру подачи иска, чтобы не обострять ситуацию с вопросом допуска российских атлетов к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Путь один – нужно на новом уровне налаживать диалог с ВАДА. Я такой человек, который считает, что если не война, то нужно разговаривать. Другого пути у нас нет. Надо возвращаться в систему, – цитирует ТАСС Костина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3590123

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Подавай в суд или ты признал, что ВТБ причастен к допингу.

10:48

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