18:37 | ДОПИНГ

Глава ВАДА против разглашения данных о терапевтических исключениях

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Президент ВАДА Крейг Риди подчеркнул, что проблема допинга в спорте связана не только с легкой атлетикой и российскими спортсменами. Также он выразил свое мнение о докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, системе терапевтических исключений и действиях хакеров Fancy Bear, взломавших базу данных ВАДА.

(О фильме канала ARD) - Впервые я узнал о допинге в России из документального фильма Хайо Зеппельта.

(О докладе Ричарда Макларена) - Доклад Макларена доказал, что проблема гораздо глубже и серьезнее, чем просто махинации на Играх в Сочи.

(О проблемах допинга) - Проблема не только в России и легкой атлетике, но и в других странах и видах спорта. Нужно ужесточение санкций.

(О лицензии антидопингового агентства Бразилии) - Бразилия не соответствовала статусу, но проблема была решена после вмешательства ВАДА перед Олимпиадой-2016.

(О терапевтических исключениях) - Я нахожу эту систему удовлетворительной. Я против того, чтобы делать информацию о терапевтических исключениях публичной.

(О взломе системы ADAMS хакерской группой Fancy Bear) - Это возмутительное и преступное поведение, причины которого неспортивные.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

так можно не разглашать, что именно спортсмен принимает и почему, просто во всех списках, заявках и протоколах таких людей помечать в скобочках, мол, ТИ. и тогда всё гораздо более понятно будет.

19:00

Гаттузо зол!

Ну конечно, а как иначе, а то стероидный бройлер Сырена расплачется! А-ха-ха. В этом вся суть вадиков наймитов.

18:58

KhSL

Действия ВАДА тоже не спортивные, и что? А терапевтические ИСКЛЮЧЕНИЯ надо или вообще отменять, или хотя бы переименовать в терапевтические ОТМАЗКИ...

18:51

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