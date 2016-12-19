Глава ВАДА против разглашения данных о терапевтических исключениях

Президент ВАДА Крейг Риди подчеркнул, что проблема допинга в спорте связана не только с легкой атлетикой и российскими спортсменами. Также он выразил свое мнение о докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, системе терапевтических исключений и действиях хакеров Fancy Bear, взломавших базу данных ВАДА.

(О фильме канала ARD) - Впервые я узнал о допинге в России из документального фильма Хайо Зеппельта.

(О докладе Ричарда Макларена) - Доклад Макларена доказал, что проблема гораздо глубже и серьезнее, чем просто махинации на Играх в Сочи.

(О проблемах допинга) - Проблема не только в России и легкой атлетике, но и в других странах и видах спорта. Нужно ужесточение санкций.

(О лицензии антидопингового агентства Бразилии) - Бразилия не соответствовала статусу, но проблема была решена после вмешательства ВАДА перед Олимпиадой-2016.

(О терапевтических исключениях) - Я нахожу эту систему удовлетворительной. Я против того, чтобы делать информацию о терапевтических исключениях публичной.

(О взломе системы ADAMS хакерской группой Fancy Bear) - Это возмутительное и преступное поведение, причины которого неспортивные.