Глава ВАДА против разглашения данных о терапевтических исключениях

Президент ВАДА Крейг Риди подчеркнул, что проблема допинга в спорте связана не только с легкой атлетикой и российскими спортсменами. Также он выразил свое мнение о докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, системе терапевтических исключений и действиях хакеров Fancy Bear, взломавших базу данных ВАДА.
(О фильме канала ARD) - Впервые я узнал о допинге в России из документального фильма Хайо Зеппельта.
(О докладе Ричарда Макларена) - Доклад Макларена доказал, что проблема гораздо глубже и серьезнее, чем просто махинации на Играх в Сочи.
(О проблемах допинга) - Проблема не только в России и легкой атлетике, но и в других странах и видах спорта. Нужно ужесточение санкций.
(О лицензии антидопингового агентства Бразилии) - Бразилия не соответствовала статусу, но проблема была решена после вмешательства ВАДА перед Олимпиадой-2016.
(О терапевтических исключениях) - Я нахожу эту систему удовлетворительной. Я против того, чтобы делать информацию о терапевтических исключениях публичной.
(О взломе системы ADAMS хакерской группой Fancy Bear) - Это возмутительное и преступное поведение, причины которого неспортивные.
shpasic
так можно не разглашать, что именно спортсмен принимает и почему, просто во всех списках, заявках и протоколах таких людей помечать в скобочках, мол, ТИ. и тогда всё гораздо более понятно будет.
19:00
Гаттузо зол!
Ну конечно, а как иначе, а то стероидный бройлер Сырена расплачется! А-ха-ха. В этом вся суть вадиков наймитов.
18:58
KhSL
Действия ВАДА тоже не спортивные, и что? А терапевтические ИСКЛЮЧЕНИЯ надо или вообще отменять, или хотя бы переименовать в терапевтические ОТМАЗКИ...
18:51