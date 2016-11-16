Глава ВАДА Крейг Риди доволен работой России по борьбе с допингом

Глава ВАДА Крейг Риди в ходе Генеральной ассамблеи АНОК в Дохе положительно оценил проделанную Россией работу по борьбе с допингом. По его словам, ВАДА и российские власти прикладывают максимум усилий для того, чтобы РУСАДА полностью соответствовало требованиям ВАДА.

– Особенно важно, что текущая работа, которая ведется ВАДА с властями в России, направлена на то, чтобы работать с РУСАДА и решать антидопинговые проблемы, – приводит ТАСС слова Риди. – В России была создана Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова. ВАДА наняло двух независимых экспертов, они уже несколько месяцев работают в Москве, пытаются перестроить РУСАДА, чтобы оно полностью соответствовало требованиям ВАДА, работают с международными и национальными федерациями. Мы считаем, что это позитивный шаг вперед.



