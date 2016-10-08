Глава ВАДА доволен позицией МОК по борьбе с допингом

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди сообщил, что он доволен позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по борьбе с допингом. В субботу в Лозанне состоялся саммит МОК, целью которого было формирование предложений по реформированию работы ВАДА.

- Я очень доволен итогами встречи, у нас есть четкое понимание того, на основе каких принципов, сформулированных МОК, будет вестись дальнейшая работа по укреплению веры людей в антидопинговую систему, - цитирует ТАСС Риди.

Полный пересмотр антидопинговой системы ВАДА будет обсуждаться на Внеочередной международной конференции по допингу в 2017 году.