16:13 | ДОПИНГ

Глава ВАДА доволен позицией МОК по борьбе с допингом

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Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди сообщил, что он доволен позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по борьбе с допингом. В субботу в Лозанне состоялся саммит МОК, целью которого было формирование предложений по реформированию работы ВАДА.

- Я очень доволен итогами встречи, у нас есть четкое понимание того, на основе каких принципов, сформулированных МОК, будет вестись дальнейшая работа по укреплению веры людей в антидопинговую систему, - цитирует ТАСС Риди.

Полный пересмотр антидопинговой системы ВАДА будет обсуждаться на Внеочередной международной конференции по допингу в 2017 году.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688663

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