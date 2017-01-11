00:19 | ДОПИНГ

Глава USADA: "Россия даже не может согласиться, что признала допинговый заговор"

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт подчеркнул, что недоволен тем, как проходит борьба с допингом в России. По его словам, россияне не могут признать того, что в их стране существовала система махинаций с допинг-пробами. Ранее New York Times опубликовала слова исполнительного директора РУСАДА Анны Анцелович, в котором та якобы призналась в существовании такой системы. После этого РУСАДА выступила с заявлением, что слова Анцелович были вырваны из контекста.

Сегодня 19 национальных антидопинговых агентств провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. 

- Мы не видим прогресса, - приводит Reuters слова Тайгарта. - Они даже не могут согласиться, что признали допинговый заговор в их стране. Слышим только разговоры, но не видим никаких действий. Мы собрались, чтобы показать важность и актуальность борьбы с вопиющей коррупцией в мире спорта, которую когда-либо видели. Нам нужен отчет от России, в котором будет признано мошенничество. И, самое главное, нам нужны реформы, чтобы такого никогда не повторилось.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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miker65

Похоже на то, чтотхреннам будет, а не олимпиада через год. Разве что хоккей один нам оставят.

02:27

mobile_actor

Они видят действия: они увидели, например, что Мутко повысили в должности.

02:22

Поребрик Юнайтед

Россия даже не может признать, что признала признание презнательства признателей, о чём тут вообще можно говорить!

01:18

spetrov

Они действий не видят! :))) Что вы хотели от них, какой логики?! Если не видят действий, можете себе представить сколь долго они не будут видеть доверия. :)

00:33

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