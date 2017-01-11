Глава USADA: "Россия даже не может признать, что признала допинговый заговор"

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт подчеркнул, что недоволен тем, как проходит борьба с допингом в России. По его словам, россияне не могут признать того, что в их стране существовала система махинаций с допинг-пробами. Ранее New York Times опубликовала слова исполнительного директора РУСАДА Анны Анцелович, в котором та якобы призналась в существовании такой системы. После этого РУСАДА выступила с заявлением, что слова Анцелович были вырваны из контекста.

Сегодня 19 национальных антидопинговых агентств провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Мы не видим прогресса, - приводит Reuters слова Тайгарта. - Они даже не могут признать, что признали допинговый заговор в их стране. Слышим только разговоры, но не видим никаких действий. Мы собрались, чтобы показать важность и актуальность борьбы с вопиющей коррупцией в мире спорта, которую когда-либо видели. Нам нужен отчет от России, в котором будет признано мошенничество. И, самое главное, нам нужны реформы, чтобы такого никогда не повторилось.