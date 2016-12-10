Глава USADA призвал исключить Россию из МОК

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказал мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать Россию за "создание допинговой системы". По его словам, доклады независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена дают "исчерпывающие ответы" на все вопросы о том, что происходило в российском спорте. Первая часть доклада канадского юриста была представлена в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, после чего многие российские спортсмены лишились права участвовать в главном старте четырехлетия.

- Сейчас у МОК появился еще один шанс: они могли бы немедленно вынести постановление о временном исключении Олимпийского комитета России и сделать так, чтобы в России нельзя было провести ни единого международного соревнования до тех пор, пока вся эта система не будет исправлена в соответствии с нормами, - приводит abc.net.au слова Тайгарта.

Напомним, что в пятницу в Лондоне канадский юрист представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В частности, в ней утверждается, что более тысячи спортсменов из России были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на международных соревнованиях разных лет.