17:35 | ДОПИНГ

Глава USADA призвал исключить Россию из МОК

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказал мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать Россию за "создание допинговой системы". По его словам, доклады независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена дают "исчерпывающие ответы" на все вопросы о том, что происходило в российском спорте. Первая часть доклада канадского юриста была представлена в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, после чего многие российские спортсмены лишились права участвовать в главном старте четырехлетия.

 
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- Сейчас у МОК появился еще один шанс: они могли бы немедленно вынести постановление о временном исключении Олимпийского комитета России и сделать так, чтобы в России нельзя было провести ни единого международного соревнования до тех пор, пока вся эта система не будет исправлена в соответствии с нормами, - приводит abc.net.au слова Тайгарта.

Напомним, что в пятницу в Лондоне канадский юрист представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В частности, в ней утверждается, что более тысячи спортсменов из России были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на международных соревнованиях разных лет.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Трубадур

по уму надо собрать спортсменов, и на Макларена подать в гражданский суд о клевете, защите чести и достоинства, пусть там доказательства выкатывает, или платит

18:50

shpasic

проще им стеной отгородиться от всего мира и сделать свой ЮСМОК.

18:47

Айртон

Трэвис прав, давно пора навести порядок.) Причём не только в спорте, но и в других сферах жизнедеятельности. В Штатах, безусловно, тоже есть проблемы, как и в любом, даже самом процветающем, обществе, но это цветочки по сравнению с тем, что творится в России.

18:38

Серёга СМ.sz

А отсосать он не призвал у каждого РОССИЯНИНА ?

18:26

pele9

DV1981 В разведчиков играют - дедушка Макларен все доказательства в каком-то укромном месте держит, а юсада, видимо, это место и есть. там же, где все нелепые ТИ хранятся

18:16

Brother Beyond

Ну как же, без пиндосии тут не обойтись. Засунь своё мнение братьям Уильямс сам знаешь куда, Трэвис!

18:15

DV1981

А причем здесь вообще Юсада?Есть Вада и другие организации..с какого хрена какое-то Юсада тявкает..напоминает балаган какой-то.

18:12

pele9

Пусть потрудится объяснить связь международных соревнований под эгтдой всевозможных федераций и некой "госситемой допинга". понятно ведь, к чему истерика

18:12

Слоня

Всё больше эта истерика с допингом напоминает времена святой инквизиции, не нужно ни фактов ни доказательств, достаточно громко всей стаей тявкать "ВЕДЬМА".

18:10

streletc1783

Сразу понятно чей заказ макларен выполнил.Ничего не стесняется.

18:08

Obl2007

Вот урод .... И сов больше нет !

18:06

Obl2007

Вот урод .... И слов больше нет !

18:05

Самурай Игорь

Да подарите янки все золото ближайших 20 лет, пусть плаксы радуются... А остальные пусть проводят нормальные соревнования.

17:54

новоминская

подлец,аморальный тип

17:53

NicolasHomme

На воре шапка и сгорела :)

17:51

tryam

и выдать янкам медаль за создание терапевтических исключений для наркоманов :)

17:49

П_о_в_а_р

Это вам за АлеппУ.))

17:49

П_о_в_а_р

Сереночка аплодирует стоя.)

17:48

Бетховен

Собака гавкает, а караван идет....

17:47

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