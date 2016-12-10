Глава USADA призвал исключить Россию из МОК

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказал мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать Россию за "создание допинговой системы". По его словам, доклады независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена дают "исчерпывающие ответы" на все вопросы о том, что происходило в российском спорте. Первая часть доклада канадского юриста была представлена в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, после чего многие российские спортсмены лишились права участвовать в главном старте четырехлетия.
- Сейчас у МОК появился еще один шанс: они могли бы немедленно вынести постановление о временном исключении Олимпийского комитета России и сделать так, чтобы в России нельзя было провести ни единого международного соревнования до тех пор, пока вся эта система не будет исправлена в соответствии с нормами, - приводит abc.net.au слова Тайгарта.
Напомним, что в пятницу в Лондоне канадский юрист представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В частности, в ней утверждается, что более тысячи спортсменов из России были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на международных соревнованиях разных лет.
Трубадур
по уму надо собрать спортсменов, и на Макларена подать в гражданский суд о клевете, защите чести и достоинства, пусть там доказательства выкатывает, или платит
18:50
shpasic
проще им стеной отгородиться от всего мира и сделать свой ЮСМОК.
18:47
Айртон
Трэвис прав, давно пора навести порядок.) Причём не только в спорте, но и в других сферах жизнедеятельности. В Штатах, безусловно, тоже есть проблемы, как и в любом, даже самом процветающем, обществе, но это цветочки по сравнению с тем, что творится в России.
18:38
Серёга СМ.sz
А отсосать он не призвал у каждого РОССИЯНИНА ?
18:26
pele9
DV1981 В разведчиков играют - дедушка Макларен все доказательства в каком-то укромном месте держит, а юсада, видимо, это место и есть. там же, где все нелепые ТИ хранятся
18:16
Brother Beyond
Ну как же, без пиндосии тут не обойтись. Засунь своё мнение братьям Уильямс сам знаешь куда, Трэвис!
18:15
DV1981
А причем здесь вообще Юсада?Есть Вада и другие организации..с какого хрена какое-то Юсада тявкает..напоминает балаган какой-то.
18:12
pele9
Пусть потрудится объяснить связь международных соревнований под эгтдой всевозможных федераций и некой "госситемой допинга". понятно ведь, к чему истерика
18:12
Слоня
Всё больше эта истерика с допингом напоминает времена святой инквизиции, не нужно ни фактов ни доказательств, достаточно громко всей стаей тявкать "ВЕДЬМА".
18:10
streletc1783
Сразу понятно чей заказ макларен выполнил.Ничего не стесняется.
18:08
Obl2007
Вот урод .... И сов больше нет !
18:06
Obl2007
Вот урод .... И слов больше нет !
18:05
Самурай Игорь
Да подарите янки все золото ближайших 20 лет, пусть плаксы радуются... А остальные пусть проводят нормальные соревнования.
17:54
новоминская
подлец,аморальный тип
17:53
NicolasHomme
На воре шапка и сгорела :)
17:51
tryam
и выдать янкам медаль за создание терапевтических исключений для наркоманов :)
17:49
П_о_в_а_р
Это вам за АлеппУ.))
17:49
П_о_в_а_р
Сереночка аплодирует стоя.)
17:48
Бетховен
Собака гавкает, а караван идет....
17:47