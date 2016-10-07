Глава USADA назвал мошенниками Fancy Bears

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал хакерскую группу Fancy Bears, которая опубликовала письма, принадлежащие якобы научному директору USADA Мэтту Федоруку. По его мнению, данные хакеры не иначе как мошенники.

- Это просто еще одна отчаянная попытка отвлечь внимание от реальной проблемы - спонсирования государством употребление допинга, - цитирует BBC Тайгарта. - Fancy Bears - мошенники. Мы уверены в том, что люди поймут, что это грубое и незаконное вторжение в частную жизнь спортсмена с последующей необоснованной клеветой.