Глава РУСАДА: "Приветствуем, что сам Макларен изменил формулировку "государственной системы допинга" на "сговор"

Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила, что не подтверждала в интервью для The New York Times наличия в России схемы допингового институционального сговора. Издание, ссылаясь на ее слова, утверждает, что российские чиновники признали существование в стране допинговой программы.

– В ходе беседы с журналисткой Ребеккой Руиз речь не шла о признании мною наличия схемы "институционального сговора", – цитирует ТАСС Анцелиович. – Действительно обсуждался доклад господина Ричарда Макларена, и я высказала мнение о его шокирующем характере. Я рассказала Ребекке, что в России Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое до сих пор продолжается, и, на мой взгляд, истинную картину мы узнаем по окончании расследований Следственного комитета и Международного олимпийского комитета.

Речь об институциональном сговоре шла в разрезе того, что сам господин Макларен изменил формулировку с "государственной системы допинга" на "институциональный сговор", и что, конечно, мы это приветствуем. А круг виновных и факт наличия либо отсутствия системы будет установлен в ходе уголовного разбирательства.

Напомним, в мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя для российских звезд, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) с учетом данных уехавшего в США ученого провело расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.

New York Times сообщила о признании российскими чиновниками системы допинга //

В РУСАДА уверены, что слова Анцелиович в NYT вырваны из контекста