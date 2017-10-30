10:41 | ДОПИНГ

Глава РУСАДА примет участие в симпозиуме Института Национальных антидопинговых агентств


Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус посетит симпозиум Института Национальных антидопинговых агентств (NADO), который пройдет с 30 по 31 октября в Швейцарии. NADO, ранее неоднократно призывавший к спортивной изоляции России, в последнее время смягчил свою позицию.

– Я приму участие в работе симпозиума, – цитирует ТАСС Гануса. – Нам очень важно поближе познакомиться с системой NADO с целью дальнейшего развития отношений. Я не планирую выступать перед собравшимися с какой-то речью или докладом, но у меня будет возможность обратиться с приветственным словом. Скажу, что РУСАДА заинтересовано в сотрудничестве с коллегами из других стран; наша общая задача – сделать борьбу с допингом более эффективной.

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http://tass.ru/sport/4686828

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