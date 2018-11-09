Глава РУСАДА: "Направили обращение в Следственный комитет, ответа пока не получили"

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал о ходе выполнения оставшихся двух критериев ВАДА.

– Сейчас ведутся закрытые переговоры между Россией и ВАДА, – заявил Ганус. – Кандидатуры независимых экспертов согласованы, но РУСАДА не участвует в процессе. Мы направили в Следственный комитет предложение о содействии, но не получили ответа. Судя по всему, работа не завершена. Кандидатуры со стороны ВАДА согласованы, с нашей стороны – не знаю.

– Как предоставить доступ к данным московской лаборатории, если Следственный комитет продолжает процессуальные действия?

– У Следственного комитета такие возможности есть, но на это нужно время. После того, как мы выполним условия, останется вопрос доверия к РУСАДА. Обусловленное соответствие мы получили в марте 2018 года.

По договоренности с ВАДА российская сторона должна выполнить оставшиеся два критерия – признание выводов доклада комиссии Шмида о вовлеченности должностных лиц в антидопинговые нарушения в России и предоставить доступ к данным московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. (Евгений Белоусов)