Глава РУСАДА Ганус: "Действия СКР важны, но главное - доступ к пробам"

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал новость о том, что Следственный комитет России опроверг показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинговой схеме на Играх-2014.

Ранее СК РФ направил документы в агентство. Имеющиеся в них данные, как сообщает сайт ведомства, опровергают слова информатора Родченкова о подмене допинг-проб во время Олимпиады в Сочи.

- Работа следственного комитета - это хорошо, но главное - доступ к пробам, который должен быть обеспечен, - сказал Ганус. - Очень важно понять, что эти пробы не являются собственностью лаборатории. Часть проб принадлежит МОК, часть принадлежит международным спортивным федерациям, часть проб относится к ведению РУСАДА. Мы имеем право работать с пробами, выполнять дополнительные проверки. Получается, что блокируется доступ к пробам, которые ВАДА не принадлежат.

Обеспечить этот доступ - вот что главное. Какие бы СКР не делал заявления, главный вопрос - доступ к пробам, все остальное - вторично. (Михаил ПОТАПОВ)

СК направил в WADA документы, опровергающие слова Родченкова о подмене допинг-проб