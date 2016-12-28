14:48 | ДОПИНГ

Глава РУСАДА Анна Анцелиович - о статье New York Times: "Я не говорила ни о каком сговоре"

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Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович не исключила, что подаст в суд на газету New York Times. Издание, ссылаясь на ее слова, утверждает, что российские чиновники признали существование в стране допинговой программы.

- Я не говорила ни о каком сговоре, - сказала Анцелиович. - "Институциональный сговор" - формулировка, использованная Маклареном. Смысл моей фразы был в том, что даже он отказался от понятия "государственной системы допинга".

От нас никакого признания государственной системы допинга в России не было. Это вообще не в компетенции РУСАДА делать подобные заключения, был какой-то сговор или нет. Мы уже разместили опровержение, теперь подумаем над подачей иска в суд. (Сергей ФИШ)

Напомним, что в мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил ряд российских спортсменов в употреблении запрещенных веществ. В частности, он рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали спортсмены, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Эти данные побудили Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировать расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.

Признание России в допинг-системе. Что это было?//
В РУСАДА уверены, что слова Анцелиович в NYT вырваны из контекста //
New York Times сообщила о признании российскими чиновниками системы допинга

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

короче, похоже, NYT решили отвлечь своих читателей таким образом от скандала в американской гимнастике, связанном с домогательствами к юным спортсменам.

15:18

echo2011

Там даже из предыдущих заметок было ясно,что ничего подобного о государственной поддержке допинга сказано не было.Непонятно,зачем было поднимать шум из ничего.

15:09

RW.irk

Вот облом-то! Ну что ты будешь делать, никак этих русских не проведёшь))

15:06

RW.irk

shpasic FAD_100, так ту плёнку уже давно подменили на новую и чистую xD -------------- Нужно искать царапины!

15:03

FAD_100

shpasic FAD_100, так ту плёнку уже давно подменили на новую и чистую xD .... Думаю никто не будет обращаться к Нью Йорк таймс за записью... все российские журналисты не смогут осилить это сложное действие и не смогут написать американскому журналисту в фейсбук с просьбой дать запись. Вот увидите

15:03

shpasic

FAD_100, так ту плёнку уже давно подменили на новую и чистую xD

15:00

FAD_100

Обычно журналисты хранят записи интервью, интересно дойдет до журналиста Нью Йорк таймс что ее обвиняют во лжи? Или это только для местной публики вкинули что такого не говорили

14:59

shpasic

спустя несколько часов додумались у неё самой спросить, а не у "маклаковых".

14:58

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