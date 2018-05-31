Глава наблюдательного совета РУСАДА: "Тема антидопинга для меня была новой"

Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в интервью ТАСС рассказал о положительных сторонах работы в организации. Он также заявил, что год назад, когда занял текущий пост, тема антидопинга была для него в новинку.

– Что вам дает работа в наблюдательном совете РУСАДА в профессиональном и личном плане?

– Прежде всего, это расширение кругозора. Я знаю о спорте много как бывший спортсмен и болельщик, но тема антидопинга для меня была новой. Очень интересно и полезно узнавать о том, как эти проблемы решаются в других странах. Мне очень интересно быть частью процесса восстановления РУСАДА и всей российской антидопинговой системы. Тем более что все это очень важно, как я уже говорил раньше, для нашей страны. Наши спортсмены должны продолжать активно участвовать в международных спортивных состязаниях, Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, и не испытывать тех сложностей, которые возникли перед ними на зимней Олимпиаде в Южной Корее.

– Как много времени занимает у вас работа в наблюдательном совете?

– Заседания наблюдательного совета проходят ежеквартально. Я регулярно получаю материалы от РУСАДА. Моя роль заключается в том, чтобы координировать работу наблюдательного совета. Ежедневная же работа возложена на административный персонал РУСАДА. В организации есть генеральный директор и пул сотрудников, которые отвечают за операционную составляющую деятельности РУСАДА. Наблюдательный совет в соответствии с уставом не принимает участия в операционной деятельности агентства.