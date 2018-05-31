Глава наблюдательного совета РУСАДА: "Исинбаева вносит неоценимый вклад в работу организации"

Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев в интервью ТАСС назвал Елену Исинбаеву, являющуюся членом того же департамента, высокоинтеллектуальным собеседником. По его словам, двукратная олимпийская чемпионка вносит неоценимый вклад в работу организации.

– Мы все знаем Елену Исинбаеву, являющуюся членом наблюдательного совета РУСАДА, как великолепную спортсменку. А что вы скажете о ней как о спортивном чиновнике?

– Действительно, Елена Исинбаева является уникальной спортсменкой. Что касается ее деятельности в наблюдательном совете, то она вносит неоценимый вклад в его работу. Елена очень глубоко знает спорт и является высокоинтеллектуальным собеседником. У нее очень хорошая внутренняя организация, что присуще многим великим спортсменам. У нее есть свое видение того, как должна развиваться антидопинговая система в России. Нам очень комфортно работать с Еленой в рамках наблюдательного совета.



– Когда Исинбаеву ВАДА фактически вынудило год назад уйти с поста главы наблюдательного совета, как сама Елена отнеслась к этому?

– Исинбаева очень профессионально и грамотно относится к своей работе в наблюдательном совете, четко понимает круг задач. Ее уход с поста главы совета никак не отразился на эффективности ее деятельности. Мы с ней продолжаем взаимодействовать очень конструктивно. У меня лично выстроились, как мне кажется, очень хорошие взаимоотношения с Еленой.