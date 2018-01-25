Глава медико-биологической службы РФС - о Родченкове: "Один "химик" позорно удрал и пытается лить грязь на наш спорт"

Начальник медико-биологического службы РФС Константин Моденов отметил, что в РФС за шесть лет поступило 37 различных документов антидопингового содержания.

Моденов также добавил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков удрал позорно за рубеж и пытается лить грязь на российский спорт.

- В РФС за шесть лет поступило 37 различных документов антидопингового содержания, - цитирует ТАСС Моденова. - Абсолютно все они своевременно выкладываются на сайте РФС в разделе медицина, работа проводится колоссальная, в том числе медицинским комитетом, которым разрабатываются различные методические пособия.

Хочу высказать свое мнение по этой ситуации. Один из "химиков" удрал позорно за рубеж и пытается лить грязь на российский спорт, прекрасно зная, что спорт призван не разобщать, а объединять народы мира. Иван Андреевич Крылов опубликовал свою басню, где была фраза "Ай, моська! знать, она сильна, что лает на слона.