Глава медицинской комиссии МОК поддержал увеличение расходов на ВАДА

Глава медицинской комиссии МОК Угур Эрденер поддержал увеличение расходов на борьбу ВАДА с допингом. Также он выразил мнение, что для более эффективной борьбы необходимо разграничить выявление случаев допинга и наказание за них.

- Каждый год мы обсуждаем увеличение бюджета на 2-3 процента, - цитирует Inside the games Эрденера. - Этого недостаточно для антидопинговой работы. Борьба с допингом должна продолжаться. Тестирование, контроль и применение санкций - ключевые элементы этой борьбы, и их нельзя объединять в одной. Нужно создать систему контроля, прежде чем вводить санкции. Это включает в себя мониторинг и поддержку, которая поможет улучшить эту систему. Санкции - это второй этап, первым должен стать мониторинг.