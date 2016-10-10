Глава комитета по спорту: "Нам пытались создать образ врага. А Россия – лидер по борьбе с допингом в мире!"

Глава комитета по физической культуре и спорту Государственной Думы Михаил Дегтярев жестко высказался по поводу санкций в адрес российских спортсменов, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Напомним, что Дегтярев возглавил комитет в октябре этого года.

– Люди видят, что на наших спортсменов пытаются повесить всех собак, – заявил депутат на форуме "Россия – спортивная держава" в Доброграде (Владимирская область). – Игра не ведется по общим правилам. Не собираюсь стесняться в выражениях: в мире явно идет попытка создать для России образа "врага". Наши атлеты являются заложниками этой ситуации, став участниками большой геополитической игры.

Беспрецедетные меры предпринимаются нашей страной. Активно работает комиссия Виталия Смирнова. После случившегося многие государства почувствовали, что то же самое, что с Россией, может случиться и с ними. Какой-нибудь ученый убежит в другую страну, наговорит с три короба, расскажет про какую-нибудь дырку в стене – и страну отстранят от Олимпиады. Поэтому реформа ВАДА неизбежна – только очень жаль, что расплачиваются за это наши спортсмены.

Госдума готова к любым серьезным изменениям в законодательстве по поводу допинга. Готовы помогать Минспорта, ОКР и международным организациям. Следует признать, что Россия является лидером по борьбе с допингом в мире. И с грязной атаки на нашу страну начинается реформа всемирной антидопинговой системы. Так что мы опять впереди!

Выступление Дегтярева завершилось аплодисментами. Напомним, что этот политик в 2013 году баллотировался в мэры Москвы.