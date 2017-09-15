Глава комиссии спортсменов МОК: "Чистые" российские спортсмены должны принять участие в Олимпиаде-2018"

Глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро заявила, что не поддерживает заявление руководителей 17 антидопинговых агентств, которые призвали отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018. По ее словам, "чистые" спортсмены должны поехать в Пхенчхан. Также она призвала дождаться результатов расследования двух комиссий, которые изучают допинг-пробы с Олимпиады-2014 и возможное участие российских чиновников в допинг-скандале.

- Мы сейчас ждем результатов расследования, - приводит ТАСС слова Руджеро. - Худшее, что может случиться - если от соревнований будут отстранены абсолютно "чистые" спортсмены, вот почему это расследование так важно. И с приближением Олимпийских игр в Пхенчхане мы все больше обращаем внимание на сроки, чтобы понимать перспективу. Но в любом случае "чистые" спортсмены должны получить возможность соревноваться.