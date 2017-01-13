Глава iNADO: "К России не может быть доверия, пока не наказаны виновные"

Исполнительный директор института антидопинговых организаций (iNADO) Джозеф де Пенсье подчеркнул, что беспокойство лидеров NADO связано с тем, что существовала коррупция в антидопинговой системе России. Ранее 19 стран из 62 членов NADO поддержали заявление о необходимости запретить проведение международных стартов в России и отстранить спортсменов от участия в таких турнирах.

- Откуда возник вопрос о необходимости отстранить Россию от участия и организации международных стартов? - вопрос де Пенсье.

- В целом встреча в Дублине была организована спортивными властями Ирландии и группой лидеров национальных антидопинговых агентств (NADO). Строго говоря, это не было мероприятием iNADO, хотя институт, конечно, поддержал его. Группа лидеров встретилась впервые в августе прошлого года, затем в Бонне в октябре, а затем, продолжая следить за развитием событий, продолжила проводить встречи, расширяя каждый раз число вовлеченных коллег.

NADO делают большую часть антидопинговой работы по всему миру, и, защищая чистых атлетов из представленных стран, они заинтересованы в получении информации по любым обстоятельствам, которые подрывают систему антидопинга в любой из стран или в любом из видов спорта. Беспокойство лидеров NADO, которые были на встрече (и также те, кто не смог присутствовать, например лидеры NADO Австралии, Новой Зеландии, Пуэрто-Рико и др.), связано с тем, что существовала коррупция в антидопинговой системе России, включая масштабное применение запрещенных препаратов во многих видах спорта. Меры, направленные на то, чтобы полностью решить этот вопрос, только начинают приниматься. До тех пор пока они не будут приняты и пока их эффективность не будет подтверждена, пока не будут предприняты серьезные действия по полному расследованию, что же случилось, пока к виновным не будут применены соответствующие санкции, не может быть никакого международного доверия в чистом спорте к России и у российских спортсменов. (Елена СОБОЛЬ)

Полная версия интервью с Джозефом де Пенсье