Глава FIS Каспер: "ВАДА не должно принимать политических решений"

Глава Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Жан-Франко Каспер считает, что Всемирное антидопинговое агентство не должно принимать политических решений. Он добавил, что ВАДА необходима реструктуризация.

– Я долго был на исполкоме ВАДА и вижу, что организации необходима реструктуризация, – цитирует Каспера Insidethegames. ВАДА должна проводить тесты, брать анализы, но никак не принимать политических решений. Агентство должно бороться с допингом, а не лезть в политику.

Ранее появилась информация, что структура (ВАДА) может претерпеть серьезные изменения из-за призывов к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Организация подверглась критике со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).