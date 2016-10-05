20:48 | ДОПИНГ

Глава FIS Каспер: "ВАДА не должно принимать политических решений"

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Глава Международной федерации лыжных видов (FIS) спорта Жан-Франко Каспер считает, что Всемирное антидопинговое агентство не должно принимать политических решений. Он добавил, что ВАДА необходима реструктуризация.

– Я долго был на исполкоме ВАДА и вижу, что организации необходима реструктуризация, – цитирует Каспера Insidethegames. ВАДА должна проводить тесты, брать анализы, но никак не принимать политических решений. Агентство должно бороться с допингом, а не лезть в политику.

Ранее появилась информация, что структура (ВАДА) может претерпеть серьезные изменения из-за призывов к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Организация подверглась критике со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

ВАДА должна проводить тесты, брать анализы, но никак не принимать политических решений. Агентство должно бороться с допингом, а не лезть в политику. ===== Настолько это очевидные вещи, согласитесь?

22:04

tryam

наконец то трезвые мысли полезли, только почему после Олимпиады

21:07

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