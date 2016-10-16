23:17 16 октября | ДОПИНГ

Глава FINA опроверг свои слова о роли МОК в допуске россиян на Олимпиаду-2016

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Глава Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе опроверг свои слова о роли МОК в допуске на Олимпиаду-2016 российских спортсменов. Ранее издание Francais express опубликовало переписку главы организации с экспертами по допинг-контролю. В ней допинг-офицеры выразили свое недовольство тем, что к их рекомендациям по недопуску россиян не прислушались.

Маглионе ответил, что в положительном решении по участию россиян в Олимпиаде-2016 виноват МОК. FINA, по его словам, выступала за отстранение спортсменов. Сейчас глава организации заявил, что его слова были вырваны из контектса.

- Мы полностью удовлетворены конечным результатом трехступенчатой системы допуска, которая была разработана и реализована МОК, - цитирует swimswam Маглионе.

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