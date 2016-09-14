Глава центра спортивной медицины уверен: у американок было разрешение на запрещенные препараты

Директор федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Середа выразил уверенность, что сестры Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз и Елена Делле Донн имели терапевтическое исключение на использование запрещенных препаратов. Во вторник хакеры опубликовали результаты взлома базы данных ВАДА, в которых утверждается, что спортсменкам разрешалось применять ряд запрещенных препаратов.
- Могу сказать, что, конечно, хакерами показана не вся документация, и нет обоснования, которое послужило поводом к применению этих препаратов у четырех спортсменок, - цитирует "Р-Спорт" Середу. - Но, скорее всего, судя по дозировке, периодичности назначения, пути введения, у этих спортсменок действительно были те или иные проблемы со здоровьем, которые требовали назначения этих препаратов. Соответственно, эти спортсменки оформили запрос на терапевтическое использование и его получили. Я бы хотел сказать, что в тех дозировках и с той периодичностью, с которой они принимали эти препараты, говорить о каком-то серьезном влиянии на спортивный результат и причислять к классическому допингу в понимании обывателя я бы не стал.
В качестве примера могу сказать, что этот метилфенидат, который нашли у Симоны Байлз, используется у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, при некоторых формах аутизма, синдрома Аспергера, а положительное влияние на спортивный результат, тем более в таких сложнокоординационных видах спорта, как гимнастика, вообще не было доказано. Только в сентябре 2016 года была опубликована первая работа, которая показала, что мыши под действием этого препарата могут бегать чуть дольше, чем их сородичи, не принимавшие этот препарат. Но, во-первых, мышь просто бежит, а не занимается гимнастикой. И транспонировать эти результаты чрезвычайно преждевременно, потому что одно дело - бежать на выносливость, а совсем другое - заниматься гимнастикой, где больше требуется координация.
Люди пугаются, когда читают эту информацию в интернете, видя, что это гормоны. Но это гормоны из ряда глюкокортикостероидов, а не какие-то маскулинизирующие. Например, у Уильямс тот же самый триамцинолон - четко написано в документах, что разрешено однократное введение, и оно делалось однократно. Смешно говорить о влиянии на спортивные результаты триамцинолона. Скорее всего, было либо воспалительное заболевание, либо хроническая травматизация, либо какое-то состояние, которое требовало введения этих глюкокортикостероидов для снятия воспаления, снижения боли, в конце концов.
US46
Спасибо профессионалу за комментарий.)) А идиоты из категории ура-патриотов и диванных экспертов, которые готовы оспорить мнение специалиста, всегда найдутся.))
13:58
миха 108
Если мыши бегали чуть дальше,то в спортивной гимнастике, можно оттолкнуться от коня чуть выше и произвести кульбит чуть лучше....так,мысли в слух.
13:56
Кузьмич-Кузьмич
Да, а мельдоний - сильнейший допинг. Свет ещё такого не знал!
13:54
Россия круче всех!
Оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон, метилпреднизолон, триамцинолон и формотерол - дохтур, ты идиот! На таких гормонах можно Шварцнегера запросто вырастить..
13:50
Курт Лямке
Он уверен потому что видел лично это разрешение? А если есть разрешение - то какие же это "запрещенные"? Вопрос однозначно не спортивный и не медицинский, а политический.
13:50
spetrov
Где были все эти главы Центра спортивной медицины, когда наших спортсменов отстраняли за мельдоний? Если применить все эти рассуждения к нему?
13:45
tank777
Врач опасается, что прикроют разрешённую лазейку для употребления допинга, а раз это зависит от медиков и их квалификации, то ему светит после этого ''жить на одну зарплату''. Справки есть не только у американцев…
13:45
spetrov
А вот такое мнение (тоже врача): Судя по фото С.Уильямс, развитие мускулатуры по мужскому типу типичное для негроида центральной Африки. Похоже, у некоторых мужчин там такое рельефное сложение достигается без тяжелой физической работы и спортзала. Наблюдал лично ребенка африканца (нубиец) 14 лет живущего в РФ, в провинциальном городе, ходит в школу, живет в квартире, к спорту равнодушен, "шпилит" в комп. Мышцы как у Серены, жира нет. Антропологи подтвердят - женщина генетически не способна к такому колоссальному набору мышечной массы, (даже нубийка и т.п.) без систематического длительного приема андрогенов (мужских гормонов). Так что шутка про "братьев Уильямс" лишь доля шутки.
13:40
spetrov
Разве кто-то сомневается в том, что они принимали препараты без разрешения? Американцы могут быть кем угодно, но вряд ли идиотами.
13:38
Pretender
ГЛАВА ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ УВЕРЕН: У АМЕРИКАНОК БЫЛО РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ----------------- Было разрешение? И было также получено преимущество с использованием запрещенных препаратов. Вот это надо подчеркивать.
13:34
Petcampos
Такое ощущение, что нас за идиотов держат. Если они не дают преимущества, то какого они находятся под запретом? А если под запретом, то и нечего рассуждать, что они то, да сё. Или все жрут или никто.
13:21