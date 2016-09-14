Глава центра спортивной медицины уверен: у американок было разрешение на запрещенные препараты

Директор федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Андрей Середа выразил уверенность, что сестры Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз и Елена Делле Донн имели терапевтическое исключение на использование запрещенных препаратов. Во вторник хакеры опубликовали результаты взлома базы данных ВАДА, в которых утверждается, что спортсменкам разрешалось применять ряд запрещенных препаратов.

- Могу сказать, что, конечно, хакерами показана не вся документация, и нет обоснования, которое послужило поводом к применению этих препаратов у четырех спортсменок, - цитирует "Р-Спорт" Середу. - Но, скорее всего, судя по дозировке, периодичности назначения, пути введения, у этих спортсменок действительно были те или иные проблемы со здоровьем, которые требовали назначения этих препаратов. Соответственно, эти спортсменки оформили запрос на терапевтическое использование и его получили. Я бы хотел сказать, что в тех дозировках и с той периодичностью, с которой они принимали эти препараты, говорить о каком-то серьезном влиянии на спортивный результат и причислять к классическому допингу в понимании обывателя я бы не стал.

В качестве примера могу сказать, что этот метилфенидат, который нашли у Симоны Байлз, используется у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, при некоторых формах аутизма, синдрома Аспергера, а положительное влияние на спортивный результат, тем более в таких сложнокоординационных видах спорта, как гимнастика, вообще не было доказано. Только в сентябре 2016 года была опубликована первая работа, которая показала, что мыши под действием этого препарата могут бегать чуть дольше, чем их сородичи, не принимавшие этот препарат. Но, во-первых, мышь просто бежит, а не занимается гимнастикой. И транспонировать эти результаты чрезвычайно преждевременно, потому что одно дело - бежать на выносливость, а совсем другое - заниматься гимнастикой, где больше требуется координация.

Люди пугаются, когда читают эту информацию в интернете, видя, что это гормоны. Но это гормоны из ряда глюкокортикостероидов, а не какие-то маскулинизирующие. Например, у Уильямс тот же самый триамцинолон - четко написано в документах, что разрешено однократное введение, и оно делалось однократно. Смешно говорить о влиянии на спортивные результаты триамцинолона. Скорее всего, было либо воспалительное заболевание, либо хроническая травматизация, либо какое-то состояние, которое требовало введения этих глюкокортикостероидов для снятия воспаления, снижения боли, в конце концов.