Глава Антидопингового комитета Германии: "Доклад Макларена лишает дара речи"

Глава Антидопингового комитета Германии Андреа Гоцманн назвала ужасающей информацию, приведенную во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Новые факты, приведенные во второй части доклада, лишают нас дара речи, – приводит сайт НОК Германии слова Гоцманн. – Детали о систематическом, организованном допинге в российском спорте просто ужасают. Спортсмены и спортсменки являются частью государственной системы, замешанной на обмане.