Глава Антидопингового комитета Германии: "Доклад Макларена лишает дара речи"

Глава Антидопингового комитета Германии Андреа Гоцманн назвала ужасающей информацию, приведенную во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
– Новые факты, приведенные во второй части доклада, лишают нас дара речи, – приводит сайт НОК Германии слова Гоцманн. – Детали о систематическом, организованном допинге в российском спорте просто ужасают. Спортсмены и спортсменки являются частью государственной системы, замешанной на обмане.
П_о_в_а_р
Когда старые "факты" ужасали, а тут еще и новые "факты" ))
21:12
maxa19
babadook2017 конечно верю. наивны и глупы те, кто подозревает сговор. россия погрязла во лжи ---------------------------------------------- выхохоль?
21:00
babadook2017
конечно верю. наивны и глупы те, кто подозревает сговор. россия погрязла во лжи
20:54