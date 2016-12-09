20:41 | ДОПИНГ

Глава Антидопингового комитета Германии: "Доклад Макларена лишает дара речи"

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Глава Антидопингового комитета Германии Андреа Гоцманн назвала ужасающей информацию, приведенную во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Новые факты, приведенные во второй части доклада, лишают нас дара речи, – приводит сайт НОК Германии слова Гоцманн. – Детали о систематическом, организованном допинге в российском спорте просто ужасают. Спортсмены и спортсменки являются частью государственной системы, замешанной на обмане.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

Когда старые "факты" ужасали, а тут еще и новые "факты" ))

21:12

maxa19

babadook2017 конечно верю. наивны и глупы те, кто подозревает сговор. россия погрязла во лжи ---------------------------------------------- выхохоль?

21:00

babadook2017

конечно верю. наивны и глупы те, кто подозревает сговор. россия погрязла во лжи

20:54

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